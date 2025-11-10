Gattuso spiega la mancata convocazione di Chiesa: "Scelta sua, devo rispettarla"

Spauracchio Norvegia, ma guai a sottovalutare la Moldavia.
Gennaro Gattuso inaugura il percorso che in una settimana porterà l'Italia a concludere gli impegni relativi alle Qualificazioni Mondiali focalizzandosi sulla stretta attualità, che giovedì prevede la trasferta a Chisinau.
Concentrazione alta ma anche parentesi sui singoli, compreso un Federico Chiesa lasciato fuori dai convocati "per scelta sua", come ha svelato il ct azzurro.
Ecco cosa ha detto Gattuso, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano.