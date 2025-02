Al termine della gara, il difensore bianconero ha parlato del rigore non fischiato: "Noi difensori non siamo tutelati, non possiamo fare nulla".

Botta e risposta al termine del match tra Como e Juventus, vinto per 2-1 nel finale dai bianconeri grazie alla rete firmata da Randal Kolo Muani. Dopo le dure parole di Cesc Fabregas, è arrivata la risposta di Federico Gatti: "Mi fa strano che un allenatore che ha giocato a livelli così alti dica così". Poi ironizza: "Se fischiano un rigore del genere smetto di giocare, non si può più fare niente". L'articolo prosegue qui sotto