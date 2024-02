Gasset al Marsiglia al posto di Gattuso: fu esonerato dopo i gironi dalla Costa d'Avorio vincitrice della Coppa d'Africa

Era stato esonerato dopo la fase a gironi in Coppa d'Africa dalla Costa d'Avorio, che poi si è laureata campione: è l'erede di Gattuso a Marsiglia.

Jean-Louis Gasset torna subito in pista. L’allenatore francese è l’erede di Gennaro Gattuso sulla panchina del Marsiglia.

Il club transalpino ha annunciato nella giornata di oggi la decisione di esonerare l’allenatore italiano e poche ore più tardi di affidare la guida della prima squadra a Gasset, reduce dal curioso esonero a torneo in corso da parte della Costa d’Avorio, al termine della fase a gironi, squadra che poi si è clamorosamente laureata campione in Coppa d’Africa.

Decisiva per le sorti di Gattuso la sconfitta per 1-0 sul campo del Brest. Il Marsiglia occupa attualmente il nono posto in classifica in Ligue 1 ed è atteso dalla gara di ritorno dei playoff di Europa League contro lo Shakthar Donetsk.