Lecce-Roma, la vittoria non basta: Gasperini in silenzio stampa

Battendo il Lecce, Gian Piero Gasperini è arrivato a quota 1000 punti in Serie A. Un grande traguardo per il tecnico più longevo del campionato, riuscito per l'ennesima volta a far dimenticare una sconfitta in maniera rapida. In terra salentina successo convincente per 2-0, con Ferguson e Dovbyk autori delle reti che hanno permesso ai capitolini di espugnare lo stadio leccese e rispondere così a Milan, Inter e Napoli.

In questa Serie A chi si ferma è perduto, Gasperini lo sa bene. Due stop consecutivi? Impossibili per chi vuole provare a conquistare lo Scudetto o al massimo entrare in Champions League, un traguardo che la Roma vede come principale dopo anni di 'sole' qualificazioni in Europa League.

A quota 36, la Roma ha due partite in più rispetto alle prime tre della classe, ma con un intero torneo di ritorno da disputare. E quello d'andata, nonostante sette sconfitte, è comunque da lodare, visti i pareggi a quota zero che alla fine non hanno portato a nessuna partita conclusasi 'a metà'.

Nonostante la vittoria, Gasperini non si è presentato ai microfoni nel post gara: silenzio stampa per il tecnico, che ha deciso di non parlare del successo e in generale della sua Roma.