Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Gian Piero Gasperini RomaGetty Images
Francesco Schirru

Lecce-Roma, la vittoria non basta: Gasperini in silenzio stampa

Nonostante la vittoria contro il Lecce, Gasperini non è intervenuto al termine della partita: tecnico giallorosso in silenzio dopo lo 0-2 in terra salentina.

Pubblicità

Battendo il Lecce, Gian Piero Gasperini è arrivato a quota 1000 punti in Serie A. Un grande traguardo per il tecnico più longevo del campionato, riuscito per l'ennesima volta a far dimenticare una sconfitta in maniera rapida. In terra salentina successo convincente per 2-0, con Ferguson e Dovbyk autori delle reti che hanno permesso ai capitolini di espugnare lo stadio leccese e rispondere così a Milan, Inter e Napoli.

In questa Serie A chi si ferma è perduto, Gasperini lo sa bene. Due stop consecutivi? Impossibili per chi vuole provare a conquistare lo Scudetto o al massimo entrare in Champions League, un traguardo che la Roma vede come principale dopo anni di 'sole' qualificazioni in Europa League.

A quota 36, la Roma ha due partite in più rispetto alle prime tre della classe, ma con un intero torneo di ritorno da disputare. E quello d'andata, nonostante sette sconfitte, è comunque da lodare, visti i pareggi a quota zero che alla fine non hanno portato a nessuna partita conclusasi 'a metà'.

Nonostante la vittoria, Gasperini non si è presentato ai microfoni nel post gara: silenzio stampa per il tecnico, che ha deciso di non parlare del successo e in generale della sua Roma.

  • GASPERINI NON PARLA

    Come riportato da Dazn, Gasperini ha semplicemente scelto di non parlare al termine della partita vinta contro il Lecce.

    Al termine della gara precedente, quella contro l'Atalanta, Gasperini non le aveva mandate a dire sul goal della Dea che aveva permesso ai nerazzurri di ottenere tre punti preziosissimi nella corsa europea.

    • Pubblicità

    ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
0