Gasperini entusiasta dopo il Derby e il sorpasso: "Un'emozione enorme, ora dipende da noi"

Ora sì, la Roma può qualificarsi alla prossima Champions League. Sfruttando il k.o della Juventus in casa contro la Fiorentina e battendo la Lazio nel Derby, la squadra giallorossa ha ora la possibilità di giocare il prossimo grande torneo europeo con un successo nell'ultimo match stagionale contro il Verona.
La Roma ha il destino nelle proprie mani, comunque consapevole che anche un pareggio e persino una sconfitta potrebbero aprire le strade della Champions, a patto che le rivali Champions, ovvero Milan, Como e Juventus, perdano o non vadano oltre il pareggio. Per il popolo giallorosso ora conta solo battere il Verona al Bentegodi, così da riascoltare la 'musichetta' dopo ben sette anni.
Entusiasta per il secondo Derby consecutivo vinto e per il sorpasso ai danni della Juventus, ora Gasperini dovrà lavorare al massimo per preparare la gara contro il Verona e cercare di tenere alta la concentrazione dei suoi dopo un così importante 37esim turno di campionato.