Gasperini entusiasta dopo il Derby e il sorpasso: "Un'emozione enorme, ora dipende da noi"

"Abbiamo ancora 90 minuti da giocare in questo campionato straordinario" ha detto Gasperini al termine della partita. "Oggi è stata un’emozione enorme, siamo tutti felici perché domenica dipende da noi. Abbiamo una settimana per concentrare e realizzare il nostro obiettivo".

Tre delle quattro squadre in corsa per la Champions hanno vinto, ma non la Juventus. La Roma sperava in un passo falso, alla fine arrivato:

"Ce lo auguravamo ma non era facile. Ci siamo concentrati su noi stessi, era una partita difficile contro una Lazio di valore. Abbiamo concesso poo, la partita è stata straordinaria. Adesso non dobbiamo prendere tanto entusiasmo, domenica abbiamo l’ultimo passo di questa rincorsa. Oggi festeggiamo, poi penseremo all'obiettivo".