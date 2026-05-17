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Gasperini Roma Lazio Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Gasperini entusiasta dopo il Derby e il sorpasso: "Un'emozione enorme, ora dipende da noi"

Serie A
G. Gasperini
Hellas Verona vs Roma
Hellas Verona
Roma
Roma vs Lazio
Lazio

Il tecnico della Roma ha commentato il successo contro la Lazio e l'ingresso in zona Champions a 90' dal termine del campionato. Qualche parola anche sul futuro di Dybala.

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Ora sì, la Roma può qualificarsi alla prossima Champions League. Sfruttando il k.o della Juventus in casa contro la Fiorentina e battendo la Lazio nel Derby, la squadra giallorossa ha ora la possibilità di giocare il prossimo grande torneo europeo con un successo nell'ultimo match stagionale contro il Verona.

La Roma ha il destino nelle proprie mani, comunque consapevole che anche un pareggio e persino una sconfitta potrebbero aprire le strade della Champions, a patto che le rivali Champions, ovvero Milan, Como e Juventus, perdano o non vadano oltre il pareggio. Per il popolo giallorosso ora conta solo battere il Verona al Bentegodi, così da riascoltare la 'musichetta' dopo ben sette anni.

Entusiasta per il secondo Derby consecutivo vinto e per il sorpasso ai danni della Juventus, ora Gasperini dovrà lavorare al massimo per preparare la gara contro il Verona e cercare di tenere alta la concentrazione dei suoi dopo un così importante 37esim turno di campionato.

  • "CI AUGURAVAMO UN PASS FALSO"

    "Abbiamo ancora 90 minuti da giocare in questo campionato straordinario" ha detto Gasperini al termine della partita. "Oggi è stata un’emozione enorme, siamo tutti felici perché domenica dipende da noi. Abbiamo una settimana per concentrare e realizzare il nostro obiettivo".

    Tre delle quattro squadre in corsa per la Champions hanno vinto, ma non la Juventus. La Roma sperava in un passo falso, alla fine arrivato:

    "Ce lo auguravamo ma non era facile. Ci siamo concentrati su noi stessi, era una partita difficile contro una Lazio di valore. Abbiamo concesso poo, la partita è stata straordinaria. Adesso non dobbiamo prendere tanto entusiasmo, domenica abbiamo l’ultimo passo di questa rincorsa. Oggi festeggiamo, poi penseremo all'obiettivo".

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  • IL FUTURO DI DYBALA

    Ascoltato da Dazn, Gasperini ha commentato anche il futuro di Dybala, che potrebbe continuare in giallorosso:

    "Quando ci sono loro diventa più facile, sono in grado di prendere la decisione sul momento. C’è la volontà della società e del giocatore. Sicuramente io sarei contento per lui e per tanti altri. Abbiamo superato tanti giocatori in scadenza che sono sempre stati professionali, questo va rimarcato sempre".

    "Oggi abbiamo vinto il derby ma il giudizio su questi ragazzi non mancherà più”.

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