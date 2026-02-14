Gasperini presenta Roma Napoli: "Ridotto il gap dalle big, su Soulé e Dybala decidiamo oggi"

"Non è legato a questo, quando a ottobre e novembre abbiamo giocato ogni tre giorni l'infermeria era vuota e la rosa stava benissimo. Adesso abbiamo tanti problemi in attacco, prima li abbiamo avuti tutti in difesa, questo dà fastidio. Non vedo questo collegato al numero di partite, quando abbiamo giocato tantissimo stavamo tutti bene. C'è della casualità, è difficile spiegare 3-4 infortuni nello stesso reparto, specialmente infortuni particolari come quelli che abbiamo in questo momento. L'unico che ha uno stiramento è Koné, ma sia lui che Hermoso che ha una contusione clamorosa dovrebbero rientrare la prossima settimana. Peccato perché con queste partite importanti pensi di recuperare più giocatori, ma poi devi aspettare un'altra settimana".