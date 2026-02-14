Gasperini presenta Roma Napoli: "Ridotto il gap dalle big, su Soulé e Dybala decidiamo oggi"

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma, ovvero il secondo big match in programma nella giornata numero 25 del campionato di Serie A.
Dopo aver agganciato la Juventus al quarto posto nell'ultimo turno di campionato, il tecnico giallorosso sogna di capitalizzare un altro risultato pesante che possa consolidare la posizione della formazione capitolina come solida candidata per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.
Di seguito ecco le dichiarazioni di Gasperini.