Gasperini gongola dopo Roma-Udinese: "Questa squadra mi segue: giusto che i tifosi sognino lo Scudetto"

"Pellegrini? Per quanto mi riguarda il giocatore è molto bravo e il ragazzo è molto sano, una persona per bene e matura. Bisognava dargli tanta fiducia, perché se la merita e ci da una grossa mano. Lui si sta impegnando tanto e noi siamo felici. Lui è un ottimo rigorista. Non solo i rigori, anche le punizioni. Anche Dybala li calcia benissimo, prima del Milan aveva una percentuale altissima. Quello di questa sera era un rigore importante."