Gasperini Roma UdineseGetty Images
Michael Baldoin

Gasperini gongola dopo Roma-Udinese: "Questa squadra mi segue: giusto che i tifosi sognino lo Scudetto"

Le parole del tecnico giallorosso dopo la vittoria dell'Olimpico: "Bello arrivare alla sosta da primi in classifica, ci piacerebbe che questa sosta durasse di più".

Gian Piero Gasperini può sorridere: la Roma è ripartita anche in campionato, non solo in Europa League, lasciandosi alle spalle il ko contro il Milan e battendo 2-0 l'Udinese all'Olimpico.

Calcio di rigore di Pellegrini nel primo tempo, raddoppio di Celik nella ripresa: così i giallorossi si sono portati momentaneamente al primo posto della classifica, in attesa di Inter-Lazio.

Ecco dunque le parole di Gasperini, intervenuto davanti ai microfoni e alle telecamere delle emittenti televisive dopo la partita.

  • "SCUDETTO? GIUSTO CHE LA GENTE SOGNI"

    "Roma per lo Scudetto? È giusto che la gente sogni. Arriviamo a questa sosta da primi. È motivo di orgoglio, siamo felici. Poi dopo le percentuali di chi lotta per lo Scudetto le vedremo più avanti. Siamo contenti di arrivare alla sosta da primi in classifica, vorremmo durasse di più. Scherzi a parte, è bello vedere i tifosi felici. Questo entusiasmo è contagioso".

  • "PERICOLOSI DAVANTI NONOSTANTE GLI INFORTUNI"

    "Infortuni? Abbiamo perso Ferguson, Bailey, Dybala e oggi Dovbyk. Quando perdi tanti giocatori nello stesso reparto puoi avere delle difficoltà. Ma abbiamo acquisito dei riferimenti e delle convinzioni nel modo di attaccare diversi. Riusciamo ad essere pericolosi con più giocatori e questa cosa mi rende contento."

  • "QUESTA SQUADRA CI CREDE E MI SEGUE"

    "Abbiamo avuto il vantaggio di giocare tante partite. Questa cosa ci ha dato l’opportunità di migliorare tanti particolari e acquisire consapevolezza. In questo momento abbiamo una maggiore costruzione di gioco da dietro. È una squadra che ci crede e che mi segue, che trova soddisfazione quando gioca."

  • "PELLEGRINI UN OTTIMO RIGORISTA ED È UNA PERSONA PER BENE E MATURA"

    "Pellegrini? Per quanto mi riguarda il giocatore è molto bravo e il ragazzo è molto sano, una persona per bene e matura. Bisognava dargli tanta fiducia, perché se la merita e ci da una grossa mano. Lui si sta impegnando tanto e noi siamo felici. Lui è un ottimo rigorista. Non solo i rigori, anche le punizioni. Anche Dybala li calcia benissimo, prima del Milan aveva una percentuale altissima. Quello di questa sera era un rigore importante."

  • "DOVBYK LO VALUTEREMO: SONO QUEI PICCOLI INFORTUNI CHE TI TENGONO FUORI 2-3 SETTIMANE"

    "Dovbyk? Lo valuteremo domani. Sono quei piccoli infortuni che magari ti portano via due-tre settimane che, nel mezzo della stagione possono voler dire cinque-sei partite. La squadra ha comunque dei riferimenti e delle condizioni migliori. Riusciamo ad attaccare comunque bene e dopo la sosta ne recupereremo diversi giocatori."

