Gasperini e le manovre in attacco: come cambierebbe la Roma con Zirkzee e Raspadori

Un esterno sinistro di piede destro e un attaccante. Due richieste avanzate a inizio luglio da Gian Piero Gasperini e oramai diventate un mantra per tutti coloro i quali parlano delle necessità offensive della Roma.
I giallorossi hanno proprio nel reparto avanzato il loro principale tallone d'Achille e vorrebbero approfittare della sessione di mercato invernale per porre rimedio agli errori commessi durante quella estiva.
Due i nomi accostati con maggiore insistenza alla Roma: Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, due profili con i quali cambierebbe l'assetto anteriore del club giallorosso. Vediamo come.