Gasperini e le manovre in attacco: come cambierebbe la Roma con Zirkzee e Raspadori

Per questo motivo Massara sta provando ad accontentare il piemontese provando a portare nella capitale già a gennaio sia Joshua Zirkzee sia Giacomo Raspadori, entrambi in esubero da Manchester United e Atletico Madrid.

Con l'ex Bologna, Gasperini potrebbe avere a disposizione un numero 9 non particolarmente prolifico ma comunque più efficace del duo Dovbyk-Ferguson, sfruttando inoltre l'innata capacità dell'olandese di creare soluzioni offensive eccellenti per il resto dei compagni.

Raspadori invece potrebbe portare non solo un discreto bottino di goal, ma fornirebbe a Gasperini sia quel centravanti in grado di convertire in reti le occasioni, sia una seconda punta da affiancare a un attaccante puro, sia quell'esterno di piede destro da schierare a sinistra per creare superiorità numerica.