zirkzee e raspadoriGetty Images
Gabriele Conflitti

Gasperini e le manovre in attacco: come cambierebbe la Roma con Zirkzee e Raspadori

Con l'innesto di due attaccanti, il tecnico giallorosso avrebbe a disposizione le risorse che chiede da mesi per provare a mettere in atto la sua idea di calcio.

Un esterno sinistro di piede destro e un attaccante. Due richieste avanzate a inizio luglio da Gian Piero Gasperini e oramai diventate un mantra per tutti coloro i quali parlano delle necessità offensive della Roma.

I giallorossi hanno proprio nel reparto avanzato il loro principale tallone d'Achille e vorrebbero approfittare della sessione di mercato invernale per porre rimedio agli errori commessi durante quella estiva.

Due i nomi accostati con maggiore insistenza alla Roma: Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, due profili con i quali cambierebbe l'assetto anteriore del club giallorosso. Vediamo come.

  • I NUMERI DELL'ATTACCO

    La necessità di Gasperini nasce dal bisogno di provare a riproporre l'idea di calcio che l'ha portato a trionfi importanti con l'Atalanta. In estate però la Roma, alle prese con i paletti del Settlement Agreement firmato con la UEFA, non ha potuto esaudire le richieste dell'allenatore, soprattutto dopo aver perso tanto tempo per provare ad accontentarlo portando Sancho in giallorosso malgrado l'inglese al momento attuale sembra interessato ad altro rispetto al calcio.

    Con l'inizio della stagione si è però capito che il tecnico di Grugliasco avanzava a ragione certe richieste: in 22 partite stagionali, la Roma ha segnato 27 goal, per una media di 1,2 a partita.

  • COME CAMBIEREBBE L'ATTACCO CON ZIRKZEE E RASPADORI

    Per questo motivo Massara sta provando ad accontentare il piemontese provando a portare nella capitale già a gennaio sia Joshua Zirkzee sia Giacomo Raspadori, entrambi in esubero da Manchester United e Atletico Madrid.

    Con l'ex Bologna, Gasperini potrebbe avere a disposizione un numero 9 non particolarmente prolifico ma comunque più efficace del duo Dovbyk-Ferguson, sfruttando inoltre l'innata capacità dell'olandese di creare soluzioni offensive eccellenti per il resto dei compagni.

    Raspadori invece potrebbe portare non solo un discreto bottino di goal, ma fornirebbe a Gasperini sia quel centravanti in grado di convertire in reti le occasioni, sia una seconda punta da affiancare a un attaccante puro, sia quell'esterno di piede destro da schierare a sinistra per creare superiorità numerica.

  • SERVONO PARTENZE

    Il ds giallorosso, che sta provando a finalizzare entrambi gli affari nel minor tempo possibile, sa però che qualcuno dei calciatori attualmente in rosa dovrà partire.

    I due principali indiziati sono Leon Bailey e Evan Ferguson, arrivati entrambi in estate in prestito rispettivamente da Aston Villa e Brighton e che potrebbero far torno alla casa madre a gennaio.

    Da valutare anche la possibilità di una partenza di Tommaso Baldanzi, in estate già vicinissimo al Verona, e le ipotesi, assai più remote, di una cessione di Dybala o El Shaarawy.

0