Gasperini e il ritorno alla Juventus sfiorato: il retroscena con Comolli, cosa è successo davvero in estate

Riflettori puntati sull'Allianz Stadium di Torino dove questa sera la Juventus riceve la Roma per il piatto forte della sedicesima giornata di Serie A. Una sfida che hai forti connotati dello snodo cruciale, per differenti motivi.
Da un lato, la Juventus vuole vincere per accorciare il proprio distacco dalla vetta ma soprattutto dalla zona Champions, distante già 4 punti. In caso di vittoria giallorossa, invece, la Roma volerebbe, in attesa dei recuperi delle partite rinviata causa Supercoppa, in vetta alla classifica a braccetto con l'Inter.
La posta in palio, insomma, è molto alta. Una sfida delicata e allo stesso tempo molto speciale, soprattutto per Gian Piero Gasperini che, questa partita, avrebbe potuto addirittura viverla sulla sponda opposta. Proprio così, perché nonostante la scelta di sposare il progetto Roma fosse ormai chiara da tempo, c'è stata eccome la possibilità di sedersi sulla panchina della Juve.