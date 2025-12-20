Gasperini e il ritorno alla Juventus sfiorato: il retroscena con Comolli, cosa è successo davvero in estate

"Perché ho scelto la sfida della Roma anziché la Juve? Perché era la più difficile. Sono contento di com’è andata", ha dichiarato Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita.

Con queste parole Gasperini ha spiegato la scelta di andare alla Roma. Non si può però dire che il tecnico abbia davvero detto "no" alla Juventus visto che ancora il club bianconero non era arrivato alla decisione finale sulla panchina.

A fare la differenza senza dubbio sono state le tempistiche. Nel momento in cui Comolli aveva iniziato a valutare se sostituire Tudor e con chi farlo, la Roma e Gasperini avevano già un accordo fatto, solo da siglare.