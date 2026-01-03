Gian Piero Gasperini sognava un ritorno diverso a Bergamo da ex. E invece la sua Roma ha perso per 1-0 contro l'Atalanta, a segno con Scalvini nel primo tempo, venendo agganciata dalla Juventus in classifica.
Gasperini è intervenuto davanti alle telecamere di Sky e DAZN dopo il 90' della gara della New Balance Arena. Non ha parlato tanto delle proprie emozioni da ex, argomento già affrontato nei giorni scorsi, quanto di altri temi. Tra cui proprio la rete di Scalvini, dopo aver visto il replay dell'azione contestata.
Ecco dunque le parole di Gasperini dopo Atalanta-Roma, molto tranquille a Sky e molto meno a DAZN.