Diverso è stato invece il tono delle dichiarazioni a DAZN, evidentemente dopo aver rivisto in maniera migliore l'azione:

"Rivedendo le immagini è un goal assurdo per quelle che sono le regole del VAR in questo momento. Assurdo. Non è possibile, è inspiegabile. Addirittura col braccio. È assolutamente inspiegabile, per quelli che sono i regolamenti, poter fare degli errori del genere. Siamo stati 3 minuti fermi. Così non c'è spiegazione. Non ci vengano a dire poi 'il braccio, le cose...', ce la rigirano. Sennò si cambia opinione e regolamento ogni volta.

Noi non abbiamo i mezzi in panchina, ci fidiamo degli organi preposti. Ci sono delle cose che sono difficili da giudicare, ma non questa. Questa è di un'assurdità senza precedenti. Ci sono due cose: uno le mani addosso al portiere, l'altra il braccio con cui viene toccata la palla. È assolutamente inspiegabile. Se ha cambiato la partita? Eh beh... La testa no, poi continui a giocare, che discorsi sono. È stata una bella partita, però questa roba non esiste. Non c'è commento".