Inter-Atalanta, Gasperini è perplesso: "Di regolamento parlo quando vinco, partita strana e anomala"

Al termine della partita tuona l'ad Percassi: "Sono stati fatti errori gravissimi sia dall'arbitro che dal VAR".

Dopo Milan-Atalanta, che aveva visto i rossoneri furiosi per il rigore assegnato alla Dea, tocca alla squadra bergamasca andare all'attacco per l'operato arbitrale. Di nuovo a San Siro, stavolta per sfidare l'Inter, il team Gasperini ha visto il goal del possibile vantaggio annullato per tocco di braccio.

IL GOAL ANNULLATO: LA MOVIOLA

Una decisione che ha scatenato il caos sui social, aumentato dopo il rigore assegnato all'Inter nella rirpesa. Sbagliato da Lautaro Martinez, ha comunque portato Dimarco a segnare dopo la respinta di Carnesecchi.

Al termine della partita persa per 4-0, Gasperini non ha parlato direttamente degli episodi arbitrali, risultando comunuque deluso, mentre l'ad Percassisi è scagliato duramente contro Colombo e la sala VAR.