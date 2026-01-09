Pubblicità
Pubblicità
Atalanta BC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Claudio D'Amato

La linea Gasperini: "Di mercato non parlo, ma l'obiettivo è rinforzare la Roma"

Gasperini alla vigilia di Roma-Sassuolo dribbla le voci sul mercato e in particolare relative a Raspadori, commenta il 'silenzio' post Lecce ("Se parlo dite che mi lamento, se non lo faccio vengo interpretato…") ed elogia la società: "Gran segnale la presenza dei Friedkin".

Pubblicità

Tra la sfida al Sassuolo, che arriva pochi giorni il bel successo esterno sul campo del Lecce nel turno infrasettimanale della Serie A, e la questione del mercato: parla Gian Piero Gasperini.

L'allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro gli emiliani, in programma sabato alle 18. Tanti però gli argomenti affrontati: tra questi, appunto, anche un mercato che qualche frizione l'ha provocata.

Ecco dunque le parole di Gasperini davanti ai giornalisti presenti nella sala stampa di Trigoria.

  • "PRESENZA DELLA SOCIETÀ GRAN SEGNALE"

    "Il fatto che la proprietà sia qui è un grande segnale - riporta 'Vocegiallorossa' - Un segnale che la proprietà è presente e vuole prendere in mano la situazione. Il fatto che rimanga anche per più settimane vuol dire che vuole certamente cercare di prendersi cura di questa squadra, non solo come ha fatto in passato, ma lo può fare direttamente con la propria presenza".

    Vedute diverse rispetto al club? Io lavoro molto bene sul campo. C’è un gruppo molto compatto, molto coeso, che sta dando tutto quello che può dare, con tutti quanti, compresi i giocatori che, come ho detto prima, magari hanno una situazione non così definita in prospettiva. Questa è la garanzia, ed è quello che la squadra ha fatto. Ripeto: il fatto che la società sia qui, presente per la prima volta da così tanto tempo e in maniera quotidiana, forse vale più dei 36 punti che abbiamo fatto".

    "Il rapporto con Ranieri? Ultimamente ci sentiamo spesso, ma non parliamo sotto l’aspetto del calcio giocato o fisico, parliamo perché ci chiamiamo. Mi è sempre piaciuto parlare con lui, ma è sempre stato molto rispettoso dei ruoli e molto discreto. Ci siamo sempre confrontati".

    • Pubblicità

  • "RASPADORI? NON PARLO DI MERCATO"

    "Sul mercato: mi avete mai sentito parlarne? Mai sentito parlare di Raspadori? C’è qualcuno qui che ha mai parlato di mercato con me? Se voglio sapere le notizie, basta leggere, va tutto benissimo. Ma non sono io che posso alimentare queste cose. Io parlo solamente dei giocatori che sono della Roma, perché sono quelli che domani vanno in campo e devono cercare di fare il risultato per la Roma. Un giudizio tecnico su di lui? Lo faccio sui miei giocatori".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "IL SILENZIO DI LECCE? SE PARLO DITE CHE MI LAMENTO..."

    "Il silenzio di Lecce? Io pensavo che voi parlaste della partita, dell’impresa che ha fatto la Roma. Sì, certo, una partita di emergenza: è andata a vincere a Lecce, dando una bella risposta. Invece il discorso si è spostato su altro. È difficile, perché se parli, come quest’estate, dite che ti lamenti degli attaccanti; se non parli, vieni interpretato in tutti i modi".

  • "L'OBIETTIVO È RINFORZARE LA ROMA"

    "Sono molto contento del girone d'andata. Credo che, come ho detto altre volte, la Roma abbia un nucleo molto forte e molto competitivo. L’obiettivo della Roma, secondo me, è rinforzare sempre la squadra e aumentare la competitività della rosa".

    "C’è una difficoltà, perché ci sono diversi giocatori in scadenza e diversi giocatori in prestito. Quindi, se la Roma deve guardare un po’ più in là, questo non è il pericolo nell’immediato, perché se riusciamo a fare qualcosa a gennaio possiamo solo migliorarci. Se guardo al futuro è un po’ più complicato, e il fatto che la società sia qui è un grandissimo segnale. Nell’immediato credo che dal mercato di gennaio possiamo uscire sicuramente con qualcosa in più, però le partite le abbiamo adesso".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "DUBBIO WESLEY"

    "Wesley? Oggi ancora no: lo vediamo domani, speriamo che si possa recuperare. Adesso perdiamo Cristante, recuperiamo Mancini ed Hermoso, però perdiamo anche Dovbyk. Insomma, la situazione è sicuramente di emergenza, come lo è ormai da qualche partita".

  • "ANGELINO? PROBLEMA DI SALUTE, MASSIMA RISERVATEZZA"

    "Come sta Angelino? Su questo argomento è una questione medica, sulla quale devo mantenere la massima riservatezza, perché riguarda la salute. È proprio un problema di salute. Ci auguriamo tutti che possa sistemare tutto, stare bene e tornare a giocare".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0