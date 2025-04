Gasperini allontana i rimpianti: “Scudetto? Non scherziamo, sarebbe stato esagerato”

AC Milan vs Atalanta

Gasperini non vuole sentire parlare di rimpianti: “Ho parlato di Scudetto solo per dare più spinta alla squadra. Champions traguardo straordinario”.

Una stagione super, l’ennesima della storia recente dell’Atalanta. Eppure, nonostante il terzo posto in classifica, nell’ambiente nerazzurro resta un pizzico di amarezza per quello che poteva essere e non è stato.

Mai come in questa stagione infatti l’Atalanta è stata vicina alla vetta della classifica: un sogno tricolore svanito però dopo il ko contro l’Inter al Gewiss Stadium di un mese fa.

Da quel momento in poi l’Atalanta ha rallentato la corsa, ma la vittoria a San Siro contro il Milan – che arriva una settimana dopo il successo contro il Bologna, avversaria diretta nella corsa Champions – ha riportato l’Atalanta in alto. Aumentando forse anche i rimpianti.

Non la pensa così Gian Piero Gasperini, che nel post partita della sfida di San Siro ha analizzato la stagione della sua squadra.