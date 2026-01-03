Atalanta-Roma, applausi, cori e uno striscione polemico: così è stato accolto l'ex Gasperini

Gian Piero Gasperini è tornato a Bergamo per la prima volta dopo aver salutato l'Atalanta.

Attualmente tecnico della Roma, il mister che ha scritto le più importanti pagine nella storia della Dea è arrivato nel suo vecchio impianto per sfidare amici e conoscenti, i suoi 'figli' calcistici con cui ha convidiso anni di gioie e dolori, con il successo dell'Europa League come maggiore traguardo.

Gasperini e la sua vecchia tifoseria si sono rivisti pochi mesi dopo il saluto, senza fuochi d'artificio e accoglienze rumorose. Qualche applauso, qualche coro, tutto molto soft. Il tecnico è stato accolto dalla sua vecchia Atalanta proprio come probabilmente immaginava.