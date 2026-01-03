Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Atalanta GasperiniGetty Images
Francesco Schirru

Atalanta-Roma, applausi, cori e uno striscione polemico: così è stato accolto l'ex Gasperini

Probabilmente l'allenatore più importante nella storia dell'Atalanta, l'attuale allenatore della Roma Gasperini è tornato per la prima volta a Bergamo dopo gli anni nerazzurri.

Pubblicità

Gian Piero Gasperini è tornato a Bergamo per la prima volta dopo aver salutato l'Atalanta. 

Attualmente tecnico della Roma, il mister che ha scritto le più importanti pagine nella storia della Dea è arrivato nel suo vecchio impianto per sfidare amici e conoscenti, i suoi 'figli' calcistici con cui ha convidiso anni di gioie e dolori, con il successo dell'Europa League come maggiore traguardo.

Gasperini e la sua vecchia tifoseria si sono rivisti pochi mesi dopo il saluto, senza fuochi d'artificio e accoglienze rumorose. Qualche applauso, qualche coro, tutto molto soft. Il tecnico è stato accolto dalla sua vecchia Atalanta proprio come probabilmente immaginava.

  • STRISCIONI E CORI PER GASPERINI

    Gasperini è stato accolto con cori e applausi da parte dei suoi vecchi tifosi, che non hanno certo dimenticato i nove anni passati insieme.

    Quando lo speaker ha annunciato il suo nome, il Gewiss Stadium di Bergamo non è stato certo indifferente.

    Allo stesso modo, però, la Curva Sud non ha dimenticato come si sono separate le due strade:

    "Una bella storia si giudica anche dal finale" il testo polemico relativo al saluto della scorsa primavera, con il tecnico che veniva sostenuto da 400 tifosi sotto la sua abitazione mentre il pensiero dello stesso sembrava già essere verso un futuro altrove.

    Va comunque detto che durante Atalanta-Roma è stato esposto anche uno striscione 'positivo' che recitava "Un decennio di gloria scolpito nella nostra storia. Dividerci un colpo al cuore, ritrovarci una grande emozione. Bentornato Gasp, indelebile simbolo di Bergamo campione".

    • Pubblicità

  • LE EMOZIONI DI GASPERINI

    Il tecnico dell'Atalanta ha parlato a Sky prima della partita, senza lasciarsi andare a troppi sentimentalismi:

    "Intanto sono entrato per la prima volta nello spogliatoio degli ospiti, che era quello dell'Atalanta prima della ristrutturazione! Nove anni qui sono tanti, ho visto questo stadio crescere. Ho incontrato tutti i ragazzi, una delle cose più belle del calcio è potersi ritrovare. Adesso però siamo concentrati sulla partita". 

    "Accoglienza straordinaria, ma anche con gli affetti e l'amicizia c'è una partita di mezzo" ha replicato ai microfoni di Dazn.

    Insomma, emozioni interne probabilmente molteplici, ma poche davanti ai microfoni.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PAROLE DI PERCASSI

    "Sono passati quasi 10 anni da quando il mister arrivò qui, è normale che non sia una partita come le altre" ha confessato Luca Percassi, presidente dell'Atalanta

    "Sono stati anni fantastici, il mister ha portato le sue grandi idee e obiettivi raggiunti. Una storia fantastica, i più belli della nostra storia"

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0