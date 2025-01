Garnacho-Chelsea: rischio dei Blues e opportunità per il Manchester United?

Chelsea all'assalto di Alejandro Garnacho, ma l'aspetto caratteriale dell'argentino cercato anche dal Napoli rende un'incognita l'investimento.

Quando è emerso di recente che il Manchester United è disposto a far cassa con Alejandro Garnacho, il Chelsea ha drizzato le antenne.

Ed ecco che il pallino del Napoli per il dopo-Kvaratskhelia è diventato oggetto dell'affondo dei Blues, interessati ad investire per rinforzare il fronte offensivo sinistro.

Ciò che c'è da capire è se si tratterebbe più di un colpo dei londinesi, oppure di un'opportunità di monetizzare per il Manchester United: a far discutere su un'operazione da circa 60 milioni è il carattere del gioiello argentino, che sembra far propendere verso la seconda ipotesi.