Alejandro Garnacho GFXGOAL
Krishan Davis

Le difficoltà di Garnacho al Chelsea: in estate sarà già addio?

La prestazione flop di Alejandro Garnacho contro il West Ham ha confermato le sue difficoltà al Chelsea: l'argentino, ora, in estate rischia davvero la cessione.

La giuria è ancora indecisa su Alejandro Garnacho tra i tifosi del Chelsea e gli esperti, da quando il controverso ventunenne ha lasciato Old Trafford per Stamford Bridge in estate, ma le recenti prestazioni hanno aumentato il livello di scrutinio. I disastrosi 45 minuti contro il West Ham lo scorso fine settimana hanno spinto Gary Neville a sottolineare che l'ala sembrava aver perso completamente la fiducia in se stesso, e difficilmente si può contestare questa osservazione.

Probabilmente il Chelsea si aspettava un buon rapporto qualità-prezzo quando ha pagato 40 milioni di sterline (55 milioni di dollari) per acquistare Garnacho dal Manchester United alla fine della finestra di mercato estiva e, sebbene gli spettasse un periodo di adattamento, sei mesi dopo l'argentino non è riuscito a lasciare un segno significativo con la maglia blu.

La sua pessima prestazione individuale contro gli Hammers ha messo in evidenza il suo lento avvio di stagione, tanto che ha subito l'umiliazione di essere sostituito all'intervallo da Liam Rosenior prima che i suoi compagni di squadra mettessero in scena una rimonta spettacolare.

Con la pazienza che sta già finendo tra i tifosi, che non erano poi così entusiasti di lui fin dall'inizio, Garnacho ora deve affrontare una vera e propria battaglia per ricostruire la sua fiducia e convincere il numero crescente di scettici che valeva la pena ingaggiarlo...

  • Ruben Amorim Alejandro Garnacho Man UtdGetty/GOAL

    LA ROTTURA COL MAN UTD E IL CHELSEA

    C'era sempre un certo rischio legato alla sorprendente ricerca di Garnacho da parte del Chelsea la scorsa estate, poiché cercavano di fare un affare con un giocatore che era chiaramente disponibile per l'acquisto come membro della "squadra bomba" dello United dopo un litigio molto pubblico e molto brutto con l'ormai ex allenatore Ruben Amorim alla fine del 2024-25.

    Il fatto che il portoghese avesse ritenuto opportuno escludere l'ala dai suoi piani per la prima squadra in quel momento era senza dubbio un campanello d'allarme, in parte a causa del suo atteggiamento e delle sue prestazioni in allenamento. Secondo quanto riferito, avrebbe detto all'ala che avrebbe fatto meglio a "pregare" di trovare una nuova squadra dopo che l'argentino aveva definito con petulanza la stagione dello United "merdosa" dopo la sconfitta nella finale di Europa League, infastidito dal fatto di aver iniziato la partita contro il Tottenham come sostituto.

    Si è scoperto che la nuova squadra sarebbe stata il Chelsea, che era stato accostato al giocatore fin dal gennaio 2025. I Blues hanno aspettato fino agli ultimi giorni della finestra estiva per fare la loro mossa, utilizzando tattiche dilatorie per abbassare il suo prezzo, che era di 70 milioni di sterline (94,4 milioni di dollari), a 40 milioni di sterline - apparentemente un buon prezzo per un 21enne con un alto potenziale che aveva già dato prova di sé in Premier League.

    Finora, però, per il Chelsea e Garnacho il trasferimento è stato un azzardo che non ha dato i risultati sperati.

  • Chelsea FC v Pafos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    NOVE GOAL, MA...

    Un inizio piuttosto lento poteva essere perdonato dopo un'estate turbolenta e un trasferimento effettuato alla fine del calciomercato, quando la stagione della Premier League era già iniziata. Tuttavia, non abbiamo ancora visto un giocatore un tempo acclamato come un giovane prodigio giocare al suo massimo livello.

    Sebbene il suo bottino di nove gol non sia male sulla carta, la maggior parte di questi sono stati segnati nelle partite contro Qarabag, Cardiff City e Wolves, con il suo contributo più significativo fino ad oggi rappresentato dalla doppietta nel secondo tempo della semifinale di andata della Carabao Cup, persa contro l'Arsenal e che alla fine si è rivelata vana. L'unico gol di Garnacho in Premier League fino ad oggi è arrivato nella sconfitta contro il Sunderland, nel lontano ottobre.

    Le statistiche non sono tutto, ovviamente, ma ciò che preoccupa di più è che raramente rappresenta quella minaccia che lo ha fatto emergere come una vera promessa durante la sua permanenza all'Old Trafford. In realtà, sta avendo l'effetto opposto, con gli attacchi che si spengono quando la palla arriva ai suoi piedi.

    Dato che Garnacho non era esattamente il giocatore più amato dai tifosi, essendo un ex giocatore del Man Utd con una reputazione di petulanza e presunta arroganza, il volume dei lamenti e dei gemiti provenienti dagli spalti dopo che ha scelto l'opzione più semplice non fa che aumentare.

  • Alejandro Garnacho Chelsea West Ham 2025-26Getty

    PROVA NEGATIVA COL WEST HAM

    L'argentino ha toccato un nuovo minimo nel fine settimana con una prestazione individuale disastrosa nella vittoria all'ultimo respiro contro il West Ham. La squadra di Nuno Espirito Santo ha sfruttato la mancanza di fiducia di Garnacho, con oltre il 50% dei suoi attacchi che sono arrivati dalla sua fascia, dove l'ex compagno di squadra Aaron Wan-Bissaka lo ha dominato.

    Il 21enne è stato fisicamente sopraffatto dal terzino destro nella fase che ha portato al primo gol degli Hammers, e anche il secondo è nato dalla sua fascia, mentre gli ospiti in difficoltà hanno raggiunto un vantaggio di due gol prima dell'intervallo. Il nuovo acquisto ha perso palla ben 12 volte in 45 minuti, nonostante abbia quasi sempre scelto la soluzione più facile invece di provare a superare il suo avversario.

    Neville ha subito notato la mancanza di fiducia in se stesso di Garnacho durante il commento su Sky Sports : "Non è sicuro di sé. Continua a passare la palla e a fare così. Quando è al meglio, va direttamente sul terzino, ma non è quello che abbiamo visto in questi primi 20 minuti. Il suo primo tocco è sempre indietro, ed è un sogno per un terzino destro. Sono al settimo cielo, gli starò addosso come un'eruzione cutanea".

    Più tardi nel primo tempo, la leggenda del Man Utd ha aggiunto: "Sono molto sorpreso che Liam Rosenior non abbia agito. So che è dura sostituire un giocatore nel primo tempo, ma sono stati completamente distrutti su questo lato".

  • Aston Villa v Sheffield United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "ZERO FIDUCIA"

    Il Chelsea è riuscito a rimettersi in gioco e ha strappato una vittoria storica nei minuti di recupero grazie al gol di Enzo Fernandez, con tutta la sua tormentata fascia sinistra composta da Garnacho, Jorrel Hato e Benoit Badiashile ritirata all'intervallo e i loro sostituti - Wesley Fofana, Marc Cucurella e Joao Pedro - che hanno avuto un impatto enorme dalla panchina.

    Nonostante la rimonta, Neville era ancora sconvolto dalla pessima prestazione di Garnacho al termine della partita. Nel suo podcast omonimo, ha dichiarato: "Devo dire che nel primo tempo il West Ham è stato assolutamente fantastico. Ha dominato la partita, anche se non ha dominato il possesso palla. Ha avuto le occasioni migliori, è stato più fisico e ha annientato la fascia sinistra del Chelsea.

    "Alejandro Garnacho è un giocatore che a volte divide l'opinione pubblica, credo. Molti si chiedono se sia un fuoriclasse o meno. Dove si colloca nella gerarchia? È stato difficile vedere un giovane giocatore come lui, che è andato al Chelsea e sembrava distrutto in termini di fiducia sulla fascia sinistra.

    "Non mi riferisco solo al fatto che Wan-Bissaka continuava a superarlo in velocità, ma anche al fatto che quando riceveva la palla, il suo primo tocco era all'indietro e poi continuava a indietreggiare e a perdere palla. È stata un'esperienza imbarazzante e davvero orribile sia per Hato che per Garnacho sulla fascia sinistra, e anche per Badiashile. Ma una volta che [Rosenior] ha cambiato, si è verificata una trasformazione completa e totale della partita".

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    MEGLIO A GARA IN CORSO?

    La domanda di Neville sulla posizione di Garnacho nel club ora sembra particolarmente pertinente; nonostante il suo contributo nella prima partita, gli infortuni dei compagni di squadra Pedro Neto e Jamie Gittens e il fatto che Estevao Willian fosse appena tornato dal congedo per motivi familiari in Brasile, il calciatore argentino è rimasto in panchina fino al 75° minuto della semifinale di ritorno della Carabao Cup contro l'Arsenal, mentre il centrocampista Fernandez e l'attaccante Liam Delap sono stati preferiti come ali improvvisate.

    Nel suo quarto d'ora (più i minuti di recupero) in campo, Garnacho è leggermente migliorato, completando il 90% dei suoi passaggi e recuperando due palloni, ma è stato ancora una volta in gran parte inefficace, poiché la sua squadra ha subito una sconfitta complessiva per 4-2 a causa del gol della vittoria di Kai Havertz nel finale.

    Da allora è stato confermato che Gittens ha subito un grave infortunio al tendine del ginocchio, mentre Neto è in dubbio per la partita di sabato contro il Wolverhampton e sta cercando di ritrovare la forma. Si potrebbe pensare che Garnacho avrebbe quindi l'opportunità di mettersi in mostra, ma l'ex giocatore del Chelsea Craig Burley ha i suoi dubbi.

    "Non credo che sia un disastro averlo in campo, ma per me è il tipo di giocatore che entra al 75-80° minuto, quando tutti sono esausti e c'è un po' di spazio per sfruttare la sua velocità", ha detto a ESPN FC. "Ma come titolare del Chelsea? No, no".

  • FBL-EUR-C1-NAPOLI-CHELSEAAFP

    ROSENIOR LO DIFENDE

    Ma forse questo è il ruolo che Garnacho è destinato a ricoprire nella squadra del Chelsea? Un sostituto di impatto che viene utilizzato per sfruttare gli spazi nell'ultimo terzo di campo.

    A metà gennaio, secondo Opta, aveva segnato più gol di qualsiasi altro giocatore della Premier League (cinque) entrando dalla panchina in tutte le competizioni, e lo stesso ala ha riconosciuto di poter essere una sorta di "cheat code" in quella fase del gioco.

    "Ogni partita è diversa: la formazione di ogni squadra dipende dai risultati e da molte altre cose", ha detto nel programma della partita dei Blues contro il West Ham. "A volte, come ala, inizi una partita e nei primi 60 minuti tocchi la palla quattro volte, senza spazio. E poi, dopo 60 minuti, tutto si apre e il ragazzo che entra dalla panchina segna due gol.

    "Il calcio è cambiato molto con il passare degli anni, ma penso che oggi dipenda molto dalle ali. Quando ricevi la palla e hai tempo, devi prendere la decisione giusta".

    Anche l'allenatore di Garnacho, Rosenior, ha difeso lui e gli altri giocatori che ha sostituito dopo la rimonta all'ultimo respiro contro gli Hammers. "È facile, no? I singoli sono usciti e poi la gente li guarda. Non era colpa loro. È stata una prestazione collettiva scadente nel primo tempo".

    Nella conferenza stampa prima della trasferta di sabato contro il Wolverhampton, ha aggiunto: "Non capisco da dove vengano le critiche. Garna, come tutti i giocatori qui, ha avuto un primo tempo difficile contro il West Ham. Penso che abbia mostrato dei momenti davvero brillanti contro l'Arsenal e sarà fondamentale per noi. Abbiamo molte partite da giocare e avrà molte opportunità per dimostrare la sua qualità".

  • Chelsea FC v Pafos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    PAZIENZA AGLI SGOCCIOLI

    Tuttavia, c'è la sensazione inequivocabile che, in un club dove il tempo è un lusso raro, Garnacho debba trovare un modo per ritrovare la fiducia in se stesso e quella pericolosità che lo hanno reso un talento così entusiasmante al Manchester United, se vuole avere una qualche possibilità di longevità a Stamford Bridge. Per ora può contare sul sostegno dell'allenatore, ma con i trasferimenti gestiti principalmente dai volubili direttori sportivi, i suoi giorni potrebbero già essere contati.

    Naturalmente, ha solo 21 anni e si potrebbe sostenere che l'approccio lento e basato sul possesso palla di Rosenior e del suo predecessore Enzo Maresca non valorizzi i suoi punti di forza, mentre potrebbe anche trarre vantaggio dal ritorno alla creatività di Cole Palmer, attualmente fuori forma. Tuttavia, il modello BlueCo impone che i vertici non esitino a tagliare le perdite e incassare se le cose non migliorano.

    Con Gittens infortunato e Neto fuori forma, lo scontro con i Wolves, ultimi in classifica, rappresenta l'occasione perfetta per Garnacho per rimettere in carreggiata la sua carriera al Chelsea. Se non riuscirà a lasciare il segno nei prossimi mesi, dovrà affrontare un'altra resa dei conti estiva.

