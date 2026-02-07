Le difficoltà di Garnacho al Chelsea: in estate sarà già addio?

La giuria è ancora indecisa su Alejandro Garnacho tra i tifosi del Chelsea e gli esperti, da quando il controverso ventunenne ha lasciato Old Trafford per Stamford Bridge in estate, ma le recenti prestazioni hanno aumentato il livello di scrutinio. I disastrosi 45 minuti contro il West Ham lo scorso fine settimana hanno spinto Gary Neville a sottolineare che l'ala sembrava aver perso completamente la fiducia in se stesso, e difficilmente si può contestare questa osservazione.

Probabilmente il Chelsea si aspettava un buon rapporto qualità-prezzo quando ha pagato 40 milioni di sterline (55 milioni di dollari) per acquistare Garnacho dal Manchester United alla fine della finestra di mercato estiva e, sebbene gli spettasse un periodo di adattamento, sei mesi dopo l'argentino non è riuscito a lasciare un segno significativo con la maglia blu.

La sua pessima prestazione individuale contro gli Hammers ha messo in evidenza il suo lento avvio di stagione, tanto che ha subito l'umiliazione di essere sostituito all'intervallo da Liam Rosenior prima che i suoi compagni di squadra mettessero in scena una rimonta spettacolare.

Con la pazienza che sta già finendo tra i tifosi, che non erano poi così entusiasti di lui fin dall'inizio, Garnacho ora deve affrontare una vera e propria battaglia per ricostruire la sua fiducia e convincere il numero crescente di scettici che valeva la pena ingaggiarlo...