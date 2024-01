Dentro o fuori per Gambia e Camerun in Coppa d'Africa, di fronte e a caccia degli ottavi: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Ultima partita del girone per Gambia e Camerun, costrette a vincere per poter sperare nel passaggio al turno successivo come una delle migliori terze dei gironi. Nessuna delle due ha infatti vinto nelle prime due giornate, con Guinea e Senegal prossime al passaggio agli ottavi di finale.

Per il Camerun anche la possibilità di arrivare seconda in caso di sconfitta della Guinea, mentre il Gambia deve per forza conquistare i tre punti e sperare in meno punti da parte delle altre formazioni che chiuderanno al terzo posto il proprio raggruppamento in Coppa d'Africa.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Gambia-Camerun: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.