Galliani predice il futuro: "Chi guadagna 5 milioni ne prenderà 15, chi ne prende 1 scenderà a 500.000"

A Solomeo l'evento di presentazione dei 100 candidati al Golden Boy, con tanti ospiti presenti. Tra questi anche Adriano Galliani.

A Solomeo, a margine della presentazione dei 100 candidati al Golden Boy edizione 2025, è intervenuto sul palco del Teatro Cucinelli anche Adriano Galliani, tra i più vincenti dirigenti nella storia del calcio durante il lungo periodo al Milan e attualmente vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza.

Galliani ha decenni di esperienza nel mondo del calcio e sa benissimo come tutto, o quasi, sia cambiato nel corso delle stagioni. Rispetto al passato è cambiato soprattutto il sistema di distribuzione monetaria, considerando che attualmente, come ricorda l'ex Milan "l'Inter che arriva in finale fattura più del doppio di quello che si fattura in 38 partite di campionato".

Secondo il dirigente del Monza in futuro ci sarà un allargamento della forbice soprattutto per quanto riguarda i giocatori: le superstar guadagneranno sempre di più, mentre i calciatori 'normali' avranno sempre uno stipendio importante, ma non paragonabile a quello dei colleghi arrivati al top assoluto.