Galatasaray-Rizespor, dove vedere il debutto di Osimhen: DAZN, Sky, NOW o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Galatasaray vs Rizespor

Osimhen pronto a debuttare con la maglia del Galatasaray contro il Rizespor: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

È stato il grande colpo di mercato del Galatasaray, che alla fine se lo è assicurato con la formula del prestito dal Napoli: Victor Osimhen è pronto a debuttare con la sua nuova maglia nel massimo campionato turco.

Con ogni probabilità il nigeriano si accomoderà inizialmente in panchina al cospetto del Rizespor, per poi subentrare nella ripresa e prendere progressivamente confidenza con i nuovi compagni di squadra.

Di seguito tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati su Galatasaray-Rizespor: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare il match in diretta tv e streaming.