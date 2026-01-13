Galatasaray in missione in Italia per il centrocampo, fari puntati sulla Serie A: non solo Frattesi, nel mirino Koopmeiners della Juventus e Fofana del Milan

Il Galatasaray ha inserito nella lista anche Teun Koopmeiners della Juventus. L’olandese è a bilancio per una cifra vicina ai 35 milioni e non sarebbe semplice convincere né il club né il giocatore.

Acquistato dall’Atalanta nell’estate 2024 per oltre 50 milioni più bonus, Koopmeiners non ha ancora reso secondo le attese e Luciano Spalletti sta provando a rilanciarlo, impiegandolo soprattutto in difesa.

Solo un’offerta importante potrebbe aprire scenari oggi inattesi.