Alessandro De Felice

Galatasaray in missione in Italia per il centrocampo, fari puntati sulla Serie A: non solo Frattesi, nel mirino Koopmeiners della Juventus e Fofana del Milan

Il vice presidente Kavukcu a lavoro tra Milano e Torino: sondaggi per Fofana con i rossoneri e Koopmeiners con i bianconeri, resta viva la pista Frattesi dell'Inter.

Il Galatasaray prepara una trasferta mirata in Italia per rinforzare il centrocampo nella finestra di gennaio.

Il club turco, capolista nel campionato di Super Lig, ha acceso i fari sulla Serie A e ha affidato la missione a Abdullah Kavukcu, vice presidente del club, atteso nel nostro Paese insieme a un altro dirigente del board.

L’obiettivo è sondare più profili per la mediana e provare a chiudere l’acquisto di un rinforzo da regalare al tecnico Okan Buruk, ex centrocampista dell’Inter e attualmente allenatore del Galatasaray.

  • GALATASARAY IN MISSIONE IN ITALIA

    La presenza dei vertici del club tra Milano e Torino conferma l’intenzione del Galatasaray di investire su un grande centrocampista. 

    Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attenzione è concentrata su più nomi e la dirigenza turca intende verificare condizioni e disponibilità direttamente con i club italiani. 

    Il contesto è quello di un mercato turco molto attivo e sostenuto da risorse economiche, come dimostrano le recenti operazioni delle big di Istanbul.

  • FOFANA NEL MIRINO, IL MILAN RESISTE

    Tra i profili seguiti c’è Youssouf Fofana del Milan. Il Galatasaray ha effettuato più sondaggi tra agosto e dicembre e nei prossimi giorni emissari del club, tra cui il vice presidente, potrebbero incontrare anche il Milan per parlarne. 

    Il centrocampista francese, arrivato in Italia da un anno e mezzo, in stagione ha collezionato 20 presenze complessive con un goal in campionato contro l’Udinese. 

    Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore non è interessato a un trasferimento in Turchia e non ha mai aperto alla destinazione, nonostante i ripetuti contatti del club turco.

  • ALLEGRI E IL RUOLO CENTRALE DI FOFANA

    Nonostante gli innesti estivi di Modric, Jashari, Rabiot e Ricci, Fofana resta un pilastro del Milan

    Alla vigilia della sfida con la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha difeso il centrocampista dopo l’episodio del goal sbagliato contro il Genoa, sottolineandone il valore e la continuità di rendimento, elementi che spiegano la posizione ferma del club rossonero.

  • IL GALA SU KOOPMEINERS

    Il Galatasaray ha inserito nella lista anche Teun Koopmeiners della Juventus. L’olandese è a bilancio per una cifra vicina ai 35 milioni e non sarebbe semplice convincere né il club né il giocatore. 

    Acquistato dall’Atalanta nell’estate 2024 per oltre 50 milioni più bonus, Koopmeiners non ha ancora reso secondo le attese e Luciano Spalletti sta provando a rilanciarlo, impiegandolo soprattutto in difesa. 

    Solo un’offerta importante potrebbe aprire scenari oggi inattesi.

  • IL GALATASARAY NON MOLLA FRATTESI

    Resta sullo sfondo anche Davide Frattesi dell’Inter, nome già al centro di voci di mercato legate al Galatasaray in questo avvio di 2026. 

    Il centrocampista è alla ricerca di maggiore spazio dopo una prima parte di stagione con un minutaggio inferiore rispetto agli anni precedenti. 

    Difficile per il Galatasaray arrivare a più obiettivi insieme, ma il derby di Supercoppa perso contro il Fenerbahce grazie al goal del nuovo acquisto Matteo Guendouzi, arrivato dalla Lazio per circa 30 milioni, obbliga il club a intervenire sul mercato in maniera importante.

  • GALATASARAY-SERIE A E IL PRECEDENTE OSIMHEN

    Il Galatasaray guarda alla Serie A anche per i precedenti recenti. La scorsa estate il Galatasaray ha acquistato dal Napoli il giocatore più costoso della sua storia, Victor Osimhen

    Capocannoniere della Serie A 2022/23 e protagonista della Coppa d’Africa con la Nigeria, l’attaccante classe 1998 ha mantenuto un rendimento elevato anche dopo l’addio al campionato italiano, con 63 goal segnati nell’ultimo anno e mezzo, dato che rafforza l’idea di un asse di mercato sempre più caldo tra Turchia e Italia.

