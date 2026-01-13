Galatasaray in missione in Italia per il centrocampo, fari puntati sulla Serie A: non solo Frattesi, nel mirino Koopmeiners della Juventus e Fofana del Milan

Il Galatasaray prepara una trasferta mirata in Italia per rinforzare il centrocampo nella finestra di gennaio.
Il club turco, capolista nel campionato di Super Lig, ha acceso i fari sulla Serie A e ha affidato la missione a Abdullah Kavukcu, vice presidente del club, atteso nel nostro Paese insieme a un altro dirigente del board.
L’obiettivo è sondare più profili per la mediana e provare a chiudere l’acquisto di un rinforzo da regalare al tecnico Okan Buruk, ex centrocampista dell’Inter e attualmente allenatore del Galatasaray.