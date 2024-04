Fenerbahce, il piano per perdere 3-0 a tavolino: nove giocatori in campo e tre infortunati

La finale di Supercoppa Turca non verrà giocata dal Fenerbahce in segno di protesta: Bonucci e la prima squadra a casa, sospensione immediata.

Sono passati quattro mesi da quando, per questioni politiche, è stata posticipata la finale della Supercoppa turca tra Galatasaray e Fenerbahce. Ora, nella serata di domenica 7 aprile, è il momento della tanto attesa partita. Che non sarà affatto come le altre.

Nonostante si giochi, Galatasaray-Fenerbahce sarà quanto mai particolare. Il club gialloblù in cui militano Bonucci e Dzeko tra gli altri, scenderà in campo con l'Under 19 in segno di protesta.

Dopo aver pensato ad abbandonare il campionato in seguito a diversi momenti negativi nei propri confronti, con la gocciolina dell'invasione di campo subita sul campo del Trabzonspor a far traboccare un vaso colmo, il Fenerbahce avrebbe voluto un arbitro straniero per chiedere parità di trattamento.

Niente da fare, Galatasaray-Fenerbahce si giocherà nel giorno previsto (altro punto negativo per la squadra di Istabul) e con un arbitro turco, Abdulkadir Bitigen.

Per questo motivo il Fenerbahce non solo scenderà in campo con gli Under 19, ma la propria partita durerà pochi istanti.