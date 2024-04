Galatasaray-Fenerbahce dove vederla: Sky, DAZN, Rai o Prime? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Partita storica per la Supercoppa turca, con il Fenerbahce in campo con l'Under 19 in segno di protesta: dove vederla in diretta in Italia.

A quattro mesi dal rinvio della partita di Supercoppa, è ora di Galatasaray-Fenerbahce. Il derby più atteso dai tifosi va in scena nella serata di domenica 7 aprile, così da recuperare il match posticipato per questioni politiche a dicembre. Una gara a dir poco particolare quella tra Galatasaray e Fenerbahce, che porta con se nuove polemiche. Il club gialloblù è in guerra con la federazione turca e dopo aver pensato ad abbandonare il campionato in seguito all'invasione di campo subita a Trabzonspor, ora dovrebbe scendere in campo con l'Under 19 in segno di protesta. In particolare il Fenerbahce avrebbe voluto un arbitro straniero. Una partita storica per il calcio turco, a dir poco particolare: Galatasaray-Fenerbahce si può vedere in Italia in diretta tv e streaming? L'articolo prosegue qui sotto