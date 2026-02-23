Galatasaray e Roma, la Juventus si gioca due Champions in una settimana: quale conta di più?

L'avvicinamento a questa doppia sfida è complicato in casa Juve. Per gli ultimi risultati, il clima ma anche per la situazione di alcuni giocatori, tra cui qualche big.

A partire da Gleison Bremer e Kenan Yildiz; il primo ha saltato la gara con il Como per un affaticamento muscolare mentre il turco è alle prese con una botta subita. Si sono allenati a parte e rimangono in dubbio per il Galatasaray. E poi ci sono alcuni giocatori che avrebbero bisogno di riposo come Khephren Thuram e Weston McKennie.

Tutte situazioni su cui il tecnico sta riflettendo per capire quale sia la strada migliore. Rischiare, nel limite del possibile, Bremer e Yildiz per il ritorno di Champions e chiedere gli straordinari a chi dovrebbe recuperare o avere un occhio di riguardo per loro pensando allo scontro diretto contro la Roma?