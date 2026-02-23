Galatasaray e Roma, la Juventus si gioca due Champions in una settimana: quale conta di più?

Non è una novità che questa sia una fase decisiva per la stagione della Juventus ma gli ultimi risultati rendono il momento ancora più significativo e determinante. I bianconeri stanno uscendo con le ossa rotte dall'ultimo periodo ma ancora c'è modo per recuperare e risollevarsi.
Nella settimana che inizia oggi, la squadra di Luciano Spalletti si gioca due Champions League, quella attuale e quella della prossima stagione. Inutile quindi sottolineare il peso che avranno i prossimi 180 minuti.
Spalletti è ad un bivio, non solo per quello che potrà essere il suo futuro, ma anche pensando all'immediato presente e alle scelte che dovrà fare. Come gestirà la rosa e quei giocatori che sono in dubbio? Si può risparmiare le energie in vista della Roma o comunque in Champions si dovrà provare il tutto e per tutto?