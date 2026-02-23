Goal.com
Spalletti JuventusGOAL
Andrea Ajello

Galatasaray e Roma, la Juventus si gioca due Champions in una settimana: quale conta di più?

Momento cruciale per la Juventus, in pochi giorni c'è in ballo il presente e il futuro: prima il ritorno di Champions, poi la trasferta a Roma.

Non è una novità che questa sia una fase decisiva per la stagione della Juventus ma gli ultimi risultati rendono il momento ancora più significativo e determinante. I bianconeri stanno uscendo con le ossa rotte dall'ultimo periodo ma ancora c'è modo per recuperare e risollevarsi. 

Nella settimana che inizia oggi, la squadra di Luciano Spalletti si gioca due Champions League, quella attuale e quella della prossima stagione. Inutile quindi sottolineare il peso che avranno i prossimi 180 minuti. 

Spalletti è ad un bivio, non solo per quello che potrà essere il suo futuro, ma anche pensando all'immediato presente e alle scelte che dovrà fare. Come gestirà la rosa e quei giocatori che sono in dubbio? Si può risparmiare le energie in vista della Roma o comunque in Champions si dovrà provare il tutto e per tutto? 

  • LA CHAMPIONS DEL PRESENTE

    Mercoledì all'Allianz Stadium la Juventus si giocherà la prima delle due Champions, quella della stagione attuale. 

    Dopo la sconfitta 5-2 nella gara di andata, i bianconeri sono chiamati ad un'impresa contro il Galatasaray, soprattutto vista la condizione fisica e mentale in cui si ritrova la squadra di Spalletti. 

    Vincere di tre goal per andare ai rigori o di quattro senza passare dai tiri dal dischetto. Una missione che adesso sembra utopistica da centrare La Juve rischia di essere eliminata di nuovo ai playoff, uscendo anticipatamente rispetto le previsioni e i programmi. L'obiettivo prefissato, sia dal punto di vista sportivo che economico sono gli ottavi di finale. 

  • LA CHAMPIONS DEL FUTURO

    Ma in ballo c'è molto di più dell'attuale percorso in Europa. Il secondo appuntamento settimanale dei bianconeri può essere determinante per la "seconda" Champions, quella del futuro.

    Domenica infatti la Juve andrà a Roma con i giallorossi avanti di quattro punti in classifica. Vale a dire che una sconfitta potrebbe essere fatale per la mancata qualificazione alla prossima Champions League. E metterebbe in salita in generale anche la qualificazione alle altre competizioni europee, che comunque sarebbero solo una magra consolazione. 

  • I DUBBI DI SPALLETTI

    L'avvicinamento a questa doppia sfida è complicato in casa Juve. Per gli ultimi risultati, il clima ma anche per la situazione di alcuni giocatori, tra cui qualche big.

    A partire da Gleison Bremer e Kenan Yildiz; il primo ha saltato la gara con il Como per un affaticamento muscolare mentre il turco è alle prese con una botta subita. Si sono allenati a parte e rimangono in dubbio per il Galatasaray. E poi ci sono alcuni giocatori che avrebbero bisogno di riposo come Khephren Thuram e Weston McKennie. 

    Tutte situazioni su cui il tecnico sta riflettendo per capire quale sia la strada migliore. Rischiare, nel limite del possibile, Bremer e Yildiz per il ritorno di Champions e chiedere gli straordinari a chi dovrebbe recuperare o avere un occhio di riguardo per loro pensando allo scontro diretto contro la Roma?

  • GALATASARAY O ROMA, COSA CONTA DI PIÙ?

    La questione quindi, da cui potranno dipendere anche alcune delle scelte di Spalletti, è cosa conta di più, il ritorno con il Galatasaray o la sfida con la Roma? O meglio, quale delle due Champions è più "importante", se quella attuale o quella della prossima stagione.

    Una domanda paradossale certo, ma che nella situazione attuale dei bianconeri è lecito farsi. Difficilmente la Juventus farà calcoli perché la Champions è la Champions e dopo la brutta figura a Istanbul, a prescindere dalla qualificazione, ci deve essere una reazione. Il rischio però è che la squadra di Spalletti arrivi all'Olimpico domenica sera ancora più affaticata di come già non lo sia.

    Pensando al futuro e all'impatto economico che non giocare la massima competizione europea avrebbe sulla Juventus, il match con la Roma potrebbe contare anche più di quello con il Galatasaray. 

