Galatasaray-Besiktas dove vederla: DAZN, Sky, NOW o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Galatasaray vs Besiktas

Il Galatasaray ospita il Besiktas nel decimo turno di Super Lig: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Il decimo turno di Super Lig propone uno dei grandi classici del calcio turco: il derby che vedrà opposte Galatasaray e Besiktas.

Una sfida tra due tra le principali candidate nella lotta che conduce al titolo che, vista anche l’attuale classifica, mette in palio punti pesantissimi.

Il Galatasaray si presenterà all’appuntamento da capolista, in virtù dei ben 25 punti messi in cascina frutto di otto vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta.

Cinque le lunghezze di distacco per il Besiktas, che però ha giocato una partita in meno e punta dunque ad accorciare in classifica. La compagine delle Aquile Nere, sin qui ha ottenuto sei vittorie e due pareggi e insieme proprio al Galatasaray è l’unica ancora imbattuta nel torneo.

In questa pagina tutte le informazioni su Galatasary-Besiktas: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.