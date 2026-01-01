Pubblicità
TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 11-GAB-MOZAFP
Francesco Schirru

Gabon sospeso dal governo: l'incredibile decisione dopo la Coppa d'Africa, Aubameyang escluso

Il governo gabonese è apparso in diretta tv per annunciare le sue decisioni dopo l'immediata eliminazione dalla Coppa d'Africa: staff tecnico sciolto, big esclusi, squadra sospesa.

Dopo tre sconfitte su tre e l'eliminazione diretta dal girone F di Coppa d'Africa, il governo locale ha sospeso la nazionale del Gabon fino a nuovo avviso.

Un epilogo incredibile per la rappresentativa di Aubameyang, escluso dalla squadra al pari del capitano Ecuele Manga. A completare il quadro anche lo scioglimento dello staff tecnico, con il governo che ha rilasciato una dichiarazione, letta ad alta voce sulla televisione nazionale, per definire le partite della squadra come "vergognose".

Aubayemang è di gran lunga il più grande giocatore nella storia del Gabon e il suo cannoniere, 'eliminato' dalla squadra essendo il massimo rappresentante della stessa al pari del capitano Manga, numero uno per partite giocatore con la Nazionale.

  • IL COMUNICATO DEL GABON

    Invitando la federazione calcistica ad "assumersi tutte le sue responsabilità", il governo del Gabon ha diffuso il suo pensiero in diretta tv:

    "Considerata la vergognosa prestazione dei Panthers alla Coppa d'Africa 2025. e considerando i molteplici effetti diametralmente opposti ai valori di etica ed esemplarità sostenuti dalla Quinta Repubblica, il Governo ha deciso: di sciogliere lo staff tecnico; di sospendere la squadra nazionale fino a nuovo avviso; di rimuovere dalla squadra i giocatori Bruno Ecuele Manga e Pierre Emerick Aubameyang".

  • IL FUTURO DEL GABON

    Eliminato dalla Coppa d'Africa nella fase a gironi e fuori dal Mondiale 2026, il Gabon non avrebbe avuto grossi impegni nel breve periodo, ma lo scioglimento della squadra risulta comunque essere sorprendente e straordinario.

    In teoria il Gabon dovrebbe scendere in campo per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, di scena nel 2027, il prossimo marzo. 

    Senza Aubameyang e con un nuovo staff tecnico, la rappresentativa potrebbe ripartire in primavera per cambiare pagina e dimenticare lo shock delle tre sconfitte subite in Marocco.

0