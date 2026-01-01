Gabon sospeso dal governo: l'incredibile decisione dopo la Coppa d'Africa, Aubameyang escluso

Eliminato dalla Coppa d'Africa nella fase a gironi e fuori dal Mondiale 2026, il Gabon non avrebbe avuto grossi impegni nel breve periodo, ma lo scioglimento della squadra risulta comunque essere sorprendente e straordinario.

In teoria il Gabon dovrebbe scendere in campo per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, di scena nel 2027, il prossimo marzo.

Senza Aubameyang e con un nuovo staff tecnico, la rappresentativa potrebbe ripartire in primavera per cambiare pagina e dimenticare lo shock delle tre sconfitte subite in Marocco.