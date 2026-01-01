Dopo tre sconfitte su tre e l'eliminazione diretta dal girone F di Coppa d'Africa, il governo locale ha sospeso la nazionale del Gabon fino a nuovo avviso.
Un epilogo incredibile per la rappresentativa di Aubameyang, escluso dalla squadra al pari del capitano Ecuele Manga. A completare il quadro anche lo scioglimento dello staff tecnico, con il governo che ha rilasciato una dichiarazione, letta ad alta voce sulla televisione nazionale, per definire le partite della squadra come "vergognose".
Aubayemang è di gran lunga il più grande giocatore nella storia del Gabon e il suo cannoniere, 'eliminato' dalla squadra essendo il massimo rappresentante della stessa al pari del capitano Manga, numero uno per partite giocatore con la Nazionale.