Gabbia resta in Italia, niente Napoli-Milan: la situazione per l'eventuale finale di Supercoppa Italiana

L'assenza di Gabbia era nell'aria già nei scorsi giorni ed è stata confermata oggi: l'ex giocatore del Villarreal non partirà assieme ai compagni nella giornata odierna (partenza prevista nel pomeriggio). E dunque rimarrà a Milanello per provare a recuperare dall'infortunio rimediato domenica.

Così come Gabbia non andrà in Arabia Saudita neppure Santiago Gimenez, ma il suo forfait era ampiamente previsto: il messicano è out dalla fine di ottobre, da quando cioè si è fatto male a una caviglia in casa dell'Atalanta.