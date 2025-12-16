Pubblicità
Matteo Gabbia MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Gabbia resta in Italia, niente Napoli-Milan: la situazione per l'eventuale finale di Supercoppa Italiana

Il capitano rossonero non parte per Riad, dove nei prossimi giorni è in programma la Supercoppa: le sue condizioni e cosa succede se il Milan andrà in finale.

Matteo Gabbia non giocherà la Supercoppa Italiana. O meglio: inizialmente non giocherà la semifinale del torneo, che vedrà il suo Milan opposto al Napoli nella gara in programma giovedì sera alle 20 italiane.

Il capitano rossonero non ha recuperato dall'infortunio a un ginocchio rimediato domenica contro il Sassuolo. E dunque in un primo momento non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per il torneo in terra saudita.

Attenzione, però: la presenza di Gabbia a Riad non è completamente esclusa. Tanto che nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in questo senso.

  • ASSENZA CONFERMATA

    L'assenza di Gabbia era nell'aria già nei scorsi giorni ed è stata confermata oggi: l'ex giocatore del Villarreal non partirà assieme ai compagni nella giornata odierna (partenza prevista nel pomeriggio). E dunque rimarrà a Milanello per provare a recuperare dall'infortunio rimediato domenica.

    Così come Gabbia non andrà in Arabia Saudita neppure Santiago Gimenez, ma il suo forfait era ampiamente previsto: il messicano è out dalla fine di ottobre, da quando cioè si è fatto male a una caviglia in casa dell'Atalanta.

  • E IN CASO DI FINALE?

    Sky ha confermato anche le indicazioni provenienti martedì da Milanello circa la presenza di Gabbia per l'eventuale finale contro Bologna o Inter: presenza che, allo stato attuale delle cose, non è completamente da scartare.

    Gabbia proverà insomma a recuperare dal problema al ginocchio in questi giorni. E in caso di superamento del turno del Milan contro il Napoli, nel caso le sue condizioni siano in miglioramento, potrebbe anche raggiungere i compagni in un secondo momento salendo sull'aereo per Riad.

    La finale della Supercoppa Italiana, del resto, si giocherà tra sei giorni: è infatti in programma alle 20 italiane di lunedì 22 dicembre.

  • L'INFORTUNIO DI GABBIA

    Per quanto riguarda l'infortunio di Gabbia, il centrale del Milan si è fatto male nella ripresa della gara contro il Sassuolo sul punteggio di 2-1 a favore dei rossoneri: un infortunio che sin da subito era apparso non banale.

    Nell'azione incriminata, Gabbia ha fermato un'iniziativa offensiva di Fadera ma in questo modo ha rimediato un colpo al ginocchio. Ha provato a rimanere in campo per qualche minuto, ma alla fine ha alzato bandiera bianca dovendo chiedere la sostituzione: al suo posto è entrato De Winter.

  • CHI GIOCA AL SUO POSTO

    Proprio Koni De Winter è il difensore designato a prendere il posto di Gabbia nella semifinale della Supercoppa Italiana contro il Napoli: l'unica partita, come detto, in cui il titolare sarà certamente indisponibile.

    La situazione potrebbe cambiare in finale, sempre se il Milan la raggiungerà: se Gabbia dovesse essere abile e arruolabile per la partita, non solo si presenterebbe in Arabia Saudita con qualche giorno di ritardo, ma avrebbe ottime possibilità di essere schierato da Allegri nell'undici di partenza.

