Gabbia resta in Italia, niente Napoli-Milan: la situazione per l'eventuale finale di Supercoppa Italiana

Matteo Gabbia non giocherà la Supercoppa Italiana. O meglio: inizialmente non giocherà la semifinale del torneo, che vedrà il suo Milan opposto al Napoli nella gara in programma giovedì sera alle 20 italiane.
Il capitano rossonero non ha recuperato dall'infortunio a un ginocchio rimediato domenica contro il Sassuolo. E dunque in un primo momento non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per il torneo in terra saudita.
Attenzione, però: la presenza di Gabbia a Riad non è completamente esclusa. Tanto che nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in questo senso.