Funerali di Papa Francesco, rinviata anche l'ultima giornata del Girone C di Serie C: quando si gioca, date e orari delle partite

Serie C

La Lega Pro ha posticipato l'ultimo turno del Girone C, previsto sabato nel giorno dei funerali del Papa: si giocherà domenica alle 20.

L'effetto domino dovuto ai funerali di Papa Francesco, previsti per sabato a Roma, coinvolge anche la 38ª ed ultima giornata di Serie C.

Se quelle del Girone A e del Girone B erano state calendarizzate rispettivamente per venerdì e per domenica, diverso è il discorso relativo al Girone C.

Originariamente programmate proprio per sabato (alle 16:30), le partite del 38º turno di campionato sono infatti state ufficialmente rinviate.

A renderlo noto, in un comunicato apparso sul proprio sito, è la Lega Pro.