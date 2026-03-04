Fumagalli come Di Canio in Reggiana-Sudtirol: Cragno si fa male e lui evita di segnare a porta vuota

Ricordate il gesto di fair play che trasformò Paolo Di Canio da bad boy a personaggio leggendario in Inghilterra? Bene: nel turno infrasettimanale di Serie B è accaduta più o meno la stessa cosa.
Il protagonista principale è decisamente meno famoso di Di Canio: si tratta di Tommaso Fumagalli, attaccante della Reggiana, che durante la sfida contro il Sudtirol ha emulato l'ex giocatore del West Ham con un gesto di puro fair play.
L'altro protagonista è un po' più famoso: Alessio Cragno, portiere del Sudtirol, che infortunandosi ha involontariamente indotto l'avversario a scrivere una bella storia di sportività.