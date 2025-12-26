Fullkrug si allena in gruppo: gioca Milan-Verona? Quando sarà ufficiale l'acquisto?

Il 2 gennaio il Milan ufficializzerà l'acquisto di Fullkrug e, grazie alla deroga concessa dalla FIGC, potrà già schierarlo a Cagliari nel match di Serie A in programma lo stesso giorno alle 20:45:
"Il Consiglio Federale - recita il dispositivo del 19 dicembre - vista la richiesta della Lega Calcio Serie A del 18 dicembre 2025 di poter concedere, in deroga alle normative vigenti in materia, alle società Cagliari Calcio S.p.A. e A.C. Milan S.p.A., che disputeranno la 18a giornata di Campionato Serie A Enilive il prossimo 2 gennaio 2026, la possibilità di utilizzare eventuali calciatori neotesserati nella medesima giornata del deposito della variazione di tesseramento presso la Lega;
atteso che la data di apertura della sessione invernale del calciomercato per la stagione 2025/2026 è fissata al medesimo giorno 2 gennaio 2026;
visto l’art. 39, comma 3, delle NOIF;
visti, altresì, il Comunicato Ufficiale n. 263/A del 30 aprile 2025 che disciplina i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione 2025-2026 per le società di Serie A, e il Comunicato Ufficiale 269/A relativo alle disposizioni in materia di “Tetto alle Rose”;
ritenuta condivisibile la proposta, ed in particolare le ragioni ivi rappresentate tese ad assicurare una piena ed identica tutela a tutte le associate alla Lega Calcio Serie A;
visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera, in deroga parziale alle previsioni contenute nell’art. 39, comma 3, delle NOIF, e nei Comunicati Ufficiali nn. 263/A e 269/A del 30 aprile 2025, di autorizzare, limitatamente alla sola gara Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, valevole per la 18a giornata di Campionato Serie A Enilive:
l’utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara;
l’invio via PEC alla Lega della variazione dell’elenco dei 25 calciatori di cui al Comunicato Ufficiale 269/A del 30 aprile 2025, ai fini dell’utilizzabilità degli stessi nella gara Cagliari- Milan, entro le ore 16:00 del giorno della gara".