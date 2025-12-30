Fullkrug gioca Cagliari-Milan? Convocato? Quando sarà ufficiale e le ultime

I guai fisici di Leao, l'operazione di Gimenez e il rendimento altalenante di Nkunku, rendono Christian Pulisic l'unica vera sicurezza del Milan in attacco.
Ecco perché il ds Tare si è mosso in largo anticipo, consegnando a Massimiliano Allegri un rinforzo di peso come Niclas Fullkrug (presente domenica scorsa in tribuna a San Siro contro il Verona) per ampliare il ventaglio delle armi offensive rossonere.
Fullkrug al Milan, però non è ancora ufficiale: quando lo diventerà? Il tedesco sarà convocato per Cagliari? Giocherà?