Fullkrug 2-1
Claudio D'Amato

Fullkrug gioca Cagliari-Milan? Convocato? Quando sarà ufficiale e le ultime

L'acquisto di Niclas Fullkrug, non ancora ufficiale, alimenta l'interrogativo sulla disponibilità del tedesco per Cagliari-Milan: sarà convocato? Giocherà titolare, andrà in panchina?

I guai fisici di Leao, l'operazione di Gimenez e il rendimento altalenante di Nkunku, rendono Christian Pulisic l'unica vera sicurezza del Milan in attacco.

Ecco perché il ds Tare si è mosso in largo anticipo, consegnando a Massimiliano Allegri un rinforzo di peso come Niclas Fullkrug (presente domenica scorsa in tribuna a San Siro contro il Verona) per ampliare il ventaglio delle armi offensive rossonere.

Fullkrug al Milan, però non è ancora ufficiale: quando lo diventerà? Il tedesco sarà convocato per Cagliari? Giocherà?

  • QUANDO SARÀ UFFICIALE FULLKRUG AL MILAN?

    L'ufficialità del trasferimento di Fullkrug dal West Ham al Milan giungerà nella giornata di venerdì 2 gennaio, ossia la data in cui aprirà il calciomercato invernale 2026.

  • FULLKRUG CONVOCATO PER CAGLIARI-MILAN?

    Fullkrug, grazie alla deroga concessa dalla FIGC a Cagliari e Milan riguardante i nuovi acquisti, potrà essere convocato da Allegri per la trasferta in Sardegna valevole per la diciottesima giornata di Serie A (fischio d'inizio proprio venerdì 2 gennaio, alle 20:45).

  • FULLKRUG GIOCA TITOLARE CAGLIARI-MILAN O VA IN PANCHINA?

    Il centravanti teutonico, però, non giocherà titolare: seppur si stia allenando da giorni coi neo compagni la condizione è da migliorare, così come ne va dosato l'inserimento nei meccanismi tattici del Diavolo.

    Per questi motivi, all'Unipol Domus, è ipotizzabile soltanto un suo eventuale ingresso nel secondo tempo: spazio, come con l'Hellas, alla coppia Nkunku-Pulisic.

