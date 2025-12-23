Fullkrug gioca Cagliari-Milan del 2 gennaio? Cosa dice la deroga della FIGC: il mercato apre lo stesso giorno

La situazione, come già accennato, cambia in relazione a Cagliari-Milan. Ovvero il primo anticipo della diciottesima giornata di Serie A, in programma nella serata di venerdì 2 gennaio con calcio d'inizio alle 20.45.

Fullkrug potrà scendere in campo alla Unipol Domus? La risposta è affermativa, ed è dovuta a una deroga approvata dalla FIGC venerdì 19 dicembre, con particolare riferimento proprio a Cagliari-Milan e all'intreccio con il mercato invernale.

Si tratta dunque di una novità di questi giorni: fino a qualche giorno fa Fullkrug - così come ogni acquisto di Cagliari e Milan effettuato prima del 2 gennaio - non avrebbe potuto giocare l'anticipo, mentre ora ciò è perfettamente possibile.