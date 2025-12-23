Fullkrug gioca Cagliari-Milan del 2 gennaio? Cosa dice la deroga della FIGC: il mercato apre lo stesso giorno

Niclas Fullkrug è il profilo scelto dal Milan per portare qualcosa di nuovo al proprio reparto offensivo, privo di un vero centravanti dopo l'infortunio di Gimenez. In attesa dell'ufficialità, tutto è fatto: accordo trovato col West Ham, nessun intoppo.
Il centravanti tedesco è il rinforzo che Allegri attendeva, ma dovrà attendere qualche giorno prima di esordire ufficialmente con la maglia del Milan. E di certo non potrà farlo poco dopo Natale: soltanto nei primi giorni del nuovo anno.
Niente Milan-Verona di domenica 28 dicembre, dunque: non sarà quella la prima data utile per vedere Fullkrug in campo con i nuovi compagni. Mentre la situazione cambia radicalmente guardando a Cagliari-Milan di venerdì 2 gennaio. E il motivo è legato a una deroga appena approvata dalla FIGC.