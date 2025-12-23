Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
fullkrugGetty Images
Stefano Silvestri

Fullkrug gioca Cagliari-Milan del 2 gennaio? Cosa dice la deroga della FIGC: il mercato apre lo stesso giorno

Il nuovo centravanti rossonero non potrà scendere in campo già contro il Verona: solo da gennaio. E in questo senso una modifica al regolamento da parte della FIGC agevola il Milan.

Pubblicità

Niclas Fullkrug è il profilo scelto dal Milan per portare qualcosa di nuovo al proprio reparto offensivo, privo di un vero centravanti dopo l'infortunio di Gimenez. In attesa dell'ufficialità, tutto è fatto: accordo trovato col West Ham, nessun intoppo.

Il centravanti tedesco è il rinforzo che Allegri attendeva, ma dovrà attendere qualche giorno prima di esordire ufficialmente con la maglia del Milan. E di certo non potrà farlo poco dopo Natale: soltanto nei primi giorni del nuovo anno.

Niente Milan-Verona di domenica 28 dicembre, dunque: non sarà quella la prima data utile per vedere Fullkrug in campo con i nuovi compagni. Mentre la situazione cambia radicalmente guardando a Cagliari-Milan di venerdì 2 gennaio. E il motivo è legato a una deroga appena approvata dalla FIGC.

  • PERCHÉ FULLKRUG NON PUÒ GIOCARE MILAN-VERONA

    L'impossibilità del Milan di schierare Fullkrug già per la partita contro il Verona, in programma domenica 28 a San Siro con calcio d'inizio a mezzogiorno e mezzo, è legata al fatto che il tedesco non potrà essere tesserato entro quella data.

    Il calciomercato invernale apre infatti ufficialmente solo qualche giorno più tardi, venerdì 2 gennaio, protraendosi poi per tutto il mese. Proprio il 2 gennaio, di conseguenza, è il primo giorno utile per tesserare i nuovi calciatori acquistati in queste settimane. E dunque fino a quella data Fullkrug non potrà giocare con la sua nuova squadra.

    • Pubblicità

  • FULLKRUG GIOCA CAGLIARI-MILAN?

    La situazione, come già accennato, cambia in relazione a Cagliari-Milan. Ovvero il primo anticipo della diciottesima giornata di Serie A, in programma nella serata di venerdì 2 gennaio con calcio d'inizio alle 20.45.

    Fullkrug potrà scendere in campo alla Unipol Domus? La risposta è affermativa, ed è dovuta a una deroga approvata dalla FIGC venerdì 19 dicembre, con particolare riferimento proprio a Cagliari-Milan e all'intreccio con il mercato invernale.

    Si tratta dunque di una novità di questi giorni: fino a qualche giorno fa Fullkrug - così come ogni acquisto di Cagliari e Milan effettuato prima del 2 gennaio - non avrebbe potuto giocare l'anticipo, mentre ora ciò è perfettamente possibile.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA DICE LA DEROGA DELLA FIGC

    L'inghippo nasce dal fatto che Cagliari-Milan è come detto in programma il 2 gennaio, ovvero lo stesso giorno in cui apre ufficialmente la finestra di mercato invernale. E dunque, il giorno a partire dal quale i club di Serie A possono tesserare i nuovi giocatori acquistati per la seconda parte della stagione.

    Con il regolamento originario Fullkrug non avrebbe potuto giocare a Cagliari, in quanto non vi sarebbero stati i tempi tecnici per completare entro l'inizio della gara il tesseramento e tutte le pratiche burocratiche dell'operazione tra West Ham e Milan. Ma la FIGC, con la deroga in questione e dunque con una modifica al regolamento, permette ora ai calciatori tesserati venerdì 2 gennaio di scendere in campo il giorno stesso, a patto che il tesseramento stesso sia avvenuto entro le 16 del giorno della partita.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • IL DISPOSITIVO FEDERALE

    Così recita il dispositivo federale del 19 dicembre a proposito di questa questione:

    "Il Consiglio Federale

    • vista la richiesta della Lega Calcio Serie A del 18 dicembre 2025 di poter concedere, in deroga alle normative vigenti in materia, alle società Cagliari Calcio S.p.A. e A.C. Milan S.p.A., che disputeranno la 18a giornata di Campionato Serie A Enilive il prossimo 2 gennaio 2026, la possibilità di utilizzare eventuali calciatori neotesserati nella medesima giornata del deposito della variazione di tesseramento presso la Lega;
    • atteso che la data di apertura della sessione invernale del calciomercato per la stagione 2025/2026 è fissata al medesimo giorno 2 gennaio 2026;
    • visto l’art. 39, comma 3, delle NOIF;
    • visti, altresì, il Comunicato Ufficiale n. 263/A del 30 aprile 2025 che disciplina i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione 2025-2026 per le società di Serie A, e il Comunicato Ufficiale 269/A relativo alle disposizioni in materia di “Tetto alle Rose”;
    • ritenuta condivisibile la proposta, ed in particolare le ragioni ivi rappresentate tese ad assicurare una piena ed identica tutela a tutte le associate alla Lega Calcio Serie A;
    • visto l’art. 27 dello Statuto Federale

    delibera, in deroga parziale alle previsioni contenute nell’art. 39, comma 3, delle NOIF, e nei Comunicati Ufficiali nn. 263/A e 269/A del 30 aprile 2025, di autorizzare, limitatamente alla sola gara Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, valevole per la 18a giornata di Campionato Serie A Enilive:

    • l’utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara;
    • l’invio via PEC alla Lega della variazione dell’elenco dei 25 calciatori di cui al Comunicato Ufficiale 269/A del 30 aprile 2025, ai fini dell’utilizzabilità degli stessi nella gara Cagliari- Milan, entro le ore 16:00 del giorno della gara".
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Milan crest
Milan
MIL
0