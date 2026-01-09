Fullkrug è carichissimo: "Mi ha quasi spaventato l'energia dopo Cagliari-Milan"

Al Milan è il giorno di Niclas Fullkrug. Poche ore dopo il pareggio interno contro il Genoa, alla quale ha partecipato anche lui entrando dalla panchina, il nuovo centravanti del Milan è stato presentato a stampa e tifosi.
La presentazione arriva qualche giorno dopo l'ufficialità da parte del Milan, che lo ha tesserato il primo giorno della finestra invernale di mercato, e l'esordio di Cagliari. Seguito, appunto, dalla mezz'ora circa collezionata giovedì contro il Genoa.
Ecco dunque le parole di Fullkrug ai giornalisti presenti nella sala stampa di Milanello.