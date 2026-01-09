Fullkrug è carichissimo: "Mi ha quasi spaventato l'energia dopo Cagliari-Milan"

"Il Milan è una squadra che ha già enorme qualità" ha detto Fullkrug durante la presentazione come nuovo giocatore del Milan.

"Qui c'è gruppo sano, unito, energia a livelli altissimi. Mi ha quasi spaventato quanto è forte questa energia dopo che abbiamo vinto a Cagliari: è molto indicativo. Col mio carattere penso di potermi inserire molto bene e contribuire a questa positività. È un momento ideale per il mio arrivo al Milan".

"Questo club ha un'aura magica, è magia poter giocare col Milan a San Siro: sono grato per questa possibilità. I tifosi mi hanno regalato una prima serata magnifica. Mi sarebbe piaciuto segnare per vincere, sarebbe stato il debutto perfetto. Purtroppo ci portiamo a casa solo un punto".