Pubblicità
Pubblicità
Fullkrug Milan GenoaGetty Images
GOAL

Fullkrug è carichissimo: "Mi ha quasi spaventato l'energia dopo Cagliari-Milan"

Il nuovo attaccante del Milan è stato presentato alla stampa: "Allegri ha pensato al 4-3-3 con me? Bisogna chiarire che quello che dice il mister non lo dico a voi, non posso rispondere".

Pubblicità

Al Milan è il giorno di Niclas Fullkrug. Poche ore dopo il pareggio interno contro il Genoa, alla quale ha partecipato anche lui entrando dalla panchina, il nuovo centravanti del Milan è stato presentato a stampa e tifosi.

La presentazione arriva qualche giorno dopo l'ufficialità da parte del Milan, che lo ha tesserato il primo giorno della finestra invernale di mercato, e l'esordio di Cagliari. Seguito, appunto, dalla mezz'ora circa collezionata giovedì contro il Genoa.

Ecco dunque le parole di Fullkrug ai giornalisti presenti nella sala stampa di Milanello.

  • L'ENERGIA CHE SPAVENTA

    "Il Milan è una squadra che ha già enorme qualità" ha detto Fullkrug durante la presentazione come nuovo giocatore del Milan.

    "Qui c'è gruppo sano, unito, energia a livelli altissimi. Mi ha quasi spaventato quanto è forte questa energia dopo che abbiamo vinto a Cagliari: è molto indicativo. Col mio carattere penso di potermi inserire molto bene e contribuire a questa positività. È un momento ideale per il mio arrivo al Milan".

    "Questo club ha un'aura magica, è magia poter giocare col Milan a San Siro: sono grato per questa possibilità. I tifosi mi hanno regalato una prima serata magnifica. Mi sarebbe piaciuto segnare per vincere, sarebbe stato il debutto perfetto. Purtroppo ci portiamo a casa solo un punto".

    • Pubblicità

  • NON RISPONDO

    Fullkrug è apparso subito non banale nelle sue risposte, come quando gli viene chiesto se Allegri ha pensato al 4-3-3 con lui come punta:

    "Innanzitutto bisogna chiarire che quello che dice il mister non lo dico a voi, non posso rispondere. L'allenatore metterà in campo la squadra che ha la maggiore probabilità di vincere".

    "Allegri ha enorme esperienza, è in grado di adattare il modulo in base ai giocatori. Giocare in 3 davanti può essere un'opzione. Domenica vogliamo un risultato positivo per rimanere in alto".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I COMPAGNI ROSSONERI

    "Abbiamo dei giocatori veramente fortissimi" assicura Fullkrug a proposito dei nuovo compagno. "Con Modric abbiamo un giocatore di enorme successo ed esperienza, mi colpisce poter giocare con lui. Pulisic e Leao possiamo beneficiare uno dell'altro".

    "L'Italia ha sempre avuto un modo speciale nella mia mente, mi sono chiesto sempre se fosse il posto giusto per me"

    "Qui hanno giocato Klose, Bierhoff, Voller. Ho parlato con Rudi, parla bene sempre della Serie A. Bierhoff ha detto che avrò successo qui. È una buona piazza per me, il campionato mi sta bene addosso".

  • DECISIONI A SFAVORE

    Contro il Genoa ci sono stati diversi dubbi sulle decisioni arbitrali:

    "Un paio di situazioni diffiicli per l'arbitro, senza volerlo accusare le decisioni sono andate un po' a nostro sfavore".

    "Ho sentito il piede dell'avversario sul mio , ero sicuro che ci fosse stato un rigore per noi o quanto meno che l'arbitro andasse al VAR. Ma andiamo avanti".

    "Le occasioni per ribaltare la partita le abbiamo avute, non possiamo dare la colpa all'arbitro. Ma ci sono stati episodi negativi per noi".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Milan crest
Milan
MIL
0