Fullkrug al Milan, è fatta: la formula, le cifre e quanti milioni pagheranno i rossoneri per il riscatto

Il Milan e il West Ham hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in rossonero dell’attaccante tedesco, che stasera arriverà in Italia: le cifre dell’operazione e i termini dell’accordo. Sarà a disposizione a partire dalla gara contro il Genoa.

Pubblicità