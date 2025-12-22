Pubblicità
Nino Caracciolo

Fullkrug al Milan, è fatta: la formula, le cifre e quanti milioni pagheranno i rossoneri per il riscatto

Il Milan e il West Ham hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in rossonero dell’attaccante tedesco, che stasera arriverà in Italia: le cifre dell’operazione e i termini dell’accordo. Sarà a disposizione a partire dalla gara contro il Genoa.

Il mercato per provare a rimanere nelle zone altissime della classifica e per centrare il quarto posto, obiettivo a più riprese sbandierato dalla società.

In casa Milan conoscono tutti bene le lacune offensive con le quali ha dovuto fare i conti Allegri in questa prima parte di stagione e non è un caso che il ds Tare si sia mosso per tempo per porre rimedio.

La soluzione è stata trovata in Niclas Fullkrug, attaccante tedesco in arrivo dal West Ham: ma con che formula sbarca a Milano il classe 1993? Quanto pagheranno i rossoneri per il suo cartellino e quanto percepirà l’attaccante da qui a fine stagione? Tutti i dettagli dell’affare.

  • OPERAZIONE CONCLUSA: STASERA IN ITALIA

    Il Milan si è mosso in largo anticipo per provare a portare Fullkrug a Milano e nelle ultime ore ha chiuso l’operazione. Dopo aver ottenuto il sì del calciatore (già trattato nell’estate del 2024), adesso è arrivato anche il via libera del West Ham: come fa sapere Sky, la punta stasera arriverà in Italia.

  • VISITE MEDICHE PRIMA DI NATALE

    L’obiettivo del Milan era quello di far sbarcare Fullkrug a Milano entro martedì, in modo tale da fargli sostenere le visite mediche prima di Natale e permettergli così di allenarsi fin da subito con i nuovi compagni.

    Il tedesco non parteciperà alla trasferta di Cagliari del 2 gennaio (non ci sono i tempi tecnici necessari per il trasferimento), ma sarà a disposizione di Allegri per la sfida contro il Genoa in calendario a San Siro il prossimo 8 gennaio.

  • CIFRE E FORMULA DELL’OPERAZIONE FULLKRUG COL WEST HAM

    Fullkrug si trasferisce al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto – pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni – a 13 milioni di euro.

  • QUANTO GUADAGNA FULLKRUG

    Nei sei mesi al Milan, l’attaccante tedesco percepirà un ingaggio pari 1.3 milioni di euro. Qualcosa in meno rispetto alla cifra che invece avrebbe guadagnato rimanendo al West Ham fino al termine della stagione (1.5 milioni di euro).

