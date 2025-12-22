Fullkrug al Milan, è fatta: la formula, le cifre e quanti milioni pagheranno i rossoneri per il riscatto

Il mercato per provare a rimanere nelle zone altissime della classifica e per centrare il quarto posto, obiettivo a più riprese sbandierato dalla società.
In casa Milan conoscono tutti bene le lacune offensive con le quali ha dovuto fare i conti Allegri in questa prima parte di stagione e non è un caso che il ds Tare si sia mosso per tempo per porre rimedio.
La soluzione è stata trovata in Niclas Fullkrug, attaccante tedesco in arrivo dal West Ham: ma con che formula sbarca a Milano il classe 1993? Quanto pagheranno i rossoneri per il suo cartellino e quanto percepirà l’attaccante da qui a fine stagione? Tutti i dettagli dell’affare.