Fuga Inter in campionato, ora arriva il Bodo Glimt: perché la sconfitta del Milan può svoltare la Champions dei nerazzurri

L'Inter si prepara a sfidare il Bodo Glimt per la seconda volta in meno di una settimana ma lo farà con un umore particolare per quello che è successo in Serie A negli ultimi giorni.
La diretta rivale per lo scudetto, ovvero il Milan, poteva accorciare le distanze visto che giocava il recupero con il Como e poi ospitava il Parma; e invece, non solo la distanza non è diminuita ma è aumentata.
Adesso la squadra di Cristian Chivu si ritrova con ben dieci punti di vantaggio a dodici giornate dalla fine. Un distacco molto ampio che potrebbe avere un effetto anche sul percorso europeo dell'Inter.