Fuga Inter in campionato, ora arriva il Bodo Glimt: perché la sconfitta del Milan può svoltare la Champions dei nerazzurri

L'Inter fino ad ora ha sfruttato molto la rosa per affrontare le tre competizioni. E in particolare tra campionato e Champions, Chivu ha saputo cambiare gestendo le energie della squadra.

Non c'è dubbio però che un pizzico di attenzioni in più i nerazzurri l'hanno messa sulla Serie A, probabilmente anche per come è andata nella passata stagione. E basta guardare le scelte fatte dall'allenatore nell'andata dei playoff di Champions a Bodo. Fuori Bisseck, Dimarco, Zielinski e Thuram, ovvero quattro titolari, per inserire Acerbi, Darmian, Carlos Augusto e Pio Esposito. Mentre contro il Lecce è tornata l'Inter migliore possibile.