Frattesi InterGetty
Alessandro De Felice

Frattesi verso l'addio, il piano dell'Inter in caso di cessione: da Diouf ad Asllani, l'idea del club nerazzurro e cosa succede sul mercato

Il piano nerazzurro in caso di cessione dell'ex Sassuolo: nessun innesto immediato a centrocampo, più spazio a Diouf e nuovo addio di Asllani.

Il mercato di gennaio dell’Inter ruota attorno al possibile addio di Davide Frattesi, sempre più orientato a cercare continuità lontano da Milano. 

In Viale della Liberazione, però, la dirigenza ha già definito una linea chiara: anche in caso di cessione del centrocampista, non è previsto un intervento immediato per rinforzare la mediana. 

Il club ritiene la rosa numericamente coperta e preferisce rimandare eventuali valutazioni più profonde all’estate.

  • FRATTESI LASCIA L’INTER A GENNAIO?

    Il nome di Frattesi è al centro di diverse attenzioni. Oltre al Galatasaray, che aveva incassato una prima apertura del giocatore verso la destinazione turca, e alla Juventus, resta viva anche la pista inglese. 

    Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Nottingham Forest ha avviato contatti esplorativi con l’Inter anche nelle ultime ore, manifestando interesse per il centrocampista classe ’99. 

    La richiesta nerazzurra non cambia e resta fissata a 35 milioni di euro.

  • CIFRE E FATTORE SPALLETTI

    Il Galatasaray stava preparando un’offerta di 5 milioni per il prestito e 30 milioni per il riscatto. Frattesi aveva già dato il proprio assenso al trasferimento in Turchia, ma la trattativa sembra essersi arenata per divergenze sui criteri che renderebbero automatico il riscatto. 

    La Juventus, intanto, monitora l’evoluzione della situazione, anche perché in bianconero il giocatore ritroverebbe Luciano Spalletti, che lo ha valorizzato in Nazionale, mentre l’Inter attende mosse più concrete dall’Inghilterra. 

    L’ipotesi di un trasferimento all’estero appare così sempre più concreta per un giocatore che, sotto la gestione di Cristian Chivu, ha trovato meno spazio del previsto nonostante le speranze estive che lo avevano convinto a restare.

  • PIÙ SPAZIO PER DIOUF

    Alla base della scelta dell’Inter di non intervenire sul mercato invernale c’è anche la fiducia riposta in Andy Diouf

    Il club considera Diouf una risorsa su cui investire progressivamente, garantendo rotazioni e crescita interna senza dover ricorrere a un sostituto immediato in caso di partenza di Frattesi. 

    La strategia punta quindi sulla valorizzazione delle risorse già presenti in rosa, mantenendo equilibrio economico e tecnico.

  • ASLLANI RESTA?

    Parallelamente al dossier Frattesi, l’Inter segue con attenzione anche la situazione di Kristjan Asllani. Il centrocampista, passato in estate ai Torino, sembra vicino alla conclusione anticipata della sua esperienza in granata. 

    Dopo essere rimasto in panchina nella sconfitta casalinga contro l’Udinese e già nel turno precedente contro il Verona, il suo impiego è tornato in discussione.

    Sul giocatore si starebbe muovendo il Girona, che ha effettuato un primo sondaggio esplorativo chiedendo informazioni all’Inter per valutare i margini di una possibile trattativa. 

    Asllani ha collezionato 16 presenze tra Serie A e Coppa Italia con il Torino, ma la società granata starebbe considerando l’interruzione anticipata del prestito, che prevedeva un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro e una percentuale del 20% sulla futura rivendita a favore dell’Inter. 

    Resta da capire se al Girona verrebbero richieste le stesse condizioni economiche.

  • LE DUE VERE PRIORITÀ

    Parallelamente l’Inter sta lavorando su altre due priorità sul mercato tra gennaio e il mercato estivo.

    Sfumata la pista Cancelo, il club nerazzurro è alla ricerca di un esterno destro che possa rappresentare l’alternativa a Luis Henrique e già un titolare alla luce del lungo stop di Dumfries e dei dubbi sul suo futuro all’Inter.

    Inoltre la società di viale della Liberazione sta lavorando per rinforzare la difesa, viste le partenze quasi certe tra gennaio e giugno di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij.

    Il nome caldo è quello di Tarik Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003 attualmente al Sassuolo e una delle rivelazioni di questa prima metà di stagione 2025/2026 della Serie A.

