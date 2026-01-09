Frattesi verso l'addio, il piano dell'Inter in caso di cessione: da Diouf ad Asllani, l'idea del club nerazzurro e cosa succede sul mercato

Parallelamente al dossier Frattesi, l’Inter segue con attenzione anche la situazione di Kristjan Asllani. Il centrocampista, passato in estate ai Torino, sembra vicino alla conclusione anticipata della sua esperienza in granata.
Dopo essere rimasto in panchina nella sconfitta casalinga contro l’Udinese e già nel turno precedente contro il Verona, il suo impiego è tornato in discussione.
Sul giocatore si starebbe muovendo il Girona, che ha effettuato un primo sondaggio esplorativo chiedendo informazioni all’Inter per valutare i margini di una possibile trattativa.
Asllani ha collezionato 16 presenze tra Serie A e Coppa Italia con il Torino, ma la società granata starebbe considerando l’interruzione anticipata del prestito, che prevedeva un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro e una percentuale del 20% sulla futura rivendita a favore dell’Inter.
Resta da capire se al Girona verrebbero richieste le stesse condizioni economiche.