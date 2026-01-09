Frattesi verso l'addio, il piano dell'Inter in caso di cessione: da Diouf ad Asllani, l'idea del club nerazzurro e cosa succede sul mercato

Parallelamente l’Inter sta lavorando su altre due priorità sul mercato tra gennaio e il mercato estivo.

Sfumata la pista Cancelo, il club nerazzurro è alla ricerca di un esterno destro che possa rappresentare l’alternativa a Luis Henrique e già un titolare alla luce del lungo stop di Dumfries e dei dubbi sul suo futuro all’Inter.

Inoltre la società di viale della Liberazione sta lavorando per rinforzare la difesa, viste le partenze quasi certe tra gennaio e giugno di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij.

Il nome caldo è quello di Tarik Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003 attualmente al Sassuolo e una delle rivelazioni di questa prima metà di stagione 2025/2026 della Serie A.