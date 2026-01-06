Frattesi salta Parma-Inter per un infortunio muscolare: cosa si è fatto e quando tornerà in campo

Davide Frattesi dà forfait: il centrocampista dell'Inter non sarà a disposizione di Chivu per la gara contro il Parma, in programma mercoledì sera al Tardini con calcio d'inizio alle ore 20.45.

L'ex giocatore del Sassuolo, di conseguenza, non sarà nemmeno in panchina nel turno infrasettimanale. E non potrà dunque entrare in campo neppure nel secondo tempo, considerando come le sue chances di partire dall'inizio fossero comunque minime.

Cos'ha Frattesi? La natura dell'infortunio, le sue condizioni e quando può tornare in campo.