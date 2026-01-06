Pubblicità
Stefano Silvestri

Frattesi salta Parma-Inter per un infortunio muscolare: cosa si è fatto e quando tornerà in campo

Il centrocampista nerazzurro non sarà a disposizione di Chivu nella gara del Tardini di mercoledì sera: la motivazione è da ricercare in un guaio fisico.

Davide Frattesi dà forfait: il centrocampista dell'Inter non sarà a disposizione di Chivu per la gara contro il Parma, in programma mercoledì sera al Tardini con calcio d'inizio alle ore 20.45.

L'ex giocatore del Sassuolo, di conseguenza, non sarà nemmeno in panchina nel turno infrasettimanale. E non potrà dunque entrare in campo neppure nel secondo tempo, considerando come le sue chances di partire dall'inizio fossero comunque minime.

Cos'ha Frattesi? La natura dell'infortunio, le sue condizioni e quando può tornare in campo.

  • L'INFORTUNIO DI FRATTESI

    L'infortunio rimediato da Frattesi alla vigilia della sfida tra Parma e Inter è di natura muscolare: nello specifico, si tratta di un affaticamento all'adduttore. A rivelarlo è stato Sky.

    Per questo motivo, come detto, l'ex Sassuolo non entra nell'elenco dei convocati nerazzurri per la gara del Tardini.

  • NIENTE DI SERIO?

    Il guaio muscolare rimediato da Frattesi, sempre secondo Sky, dovrebbe essere comunque non serio. Ciò significa che il grado di preoccupazione per le condizioni del centrocampista dell'Inter, peraltro molto chiacchierato sul mercato, sembra non essere troppo alto.

  • QUANDO TORNA FRATTESI

    Di conseguenza, il rientro in campo di Frattesi potrebbe avvenire già nel fine settimana in occasione della prossima partita di campionato dell'Inter: quella che la formazione di Chivu giocherà domenica 11, in posticipo serale, contro il Napoli.

    Solo nei prossimi giorni, in ogni caso, le condizioni di Frattesi diventeranno più chiare e si potrà capire la sua disponibilità o meno per il big match, ovviamente partendo dalla panchina.

  • LA FORMAZIONE DELL'INTER A PARMA

    Così dovrebbe schierarsi l'Inter in casa del Parma mercoledì sera:

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

