Frattesi verso il Galatasaray, l'Inter rimarrà così o cercherà un sostituto? Il piano dei nerazzurri in caso di cessione

Puntuale ad ogni finestra di calciomercato, il nome di Davide Frattesi torna al centro delle voci che si susseguono tra Italia ed estero.
Stavolta il centrocampista può davvero lasciare l'Inter, complice un minutaggio che nemmeno sotto la guida di Chivu ha visto grossi miglioramenti: più panchine che titolarità, una situazione difficile da digerire per il giocatore.
Sulle sue tracce si è fiondato il Galatasaray, più che interessato all'acquisto in questa sessione: ma in caso di addio di Frattesi, l'Inter si attiverebbe per cercare un sostituto oppure sceglierebbe la strada dell'immobilismo?