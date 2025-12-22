Frattesi e un futuro tutto da scrivere: l'Inter può cederlo lontano dall'Italia, spunta l'opzione turca del Fenerbahce

Frattesi è uno dei nomi che farebbero al caso del club di Istanbul per rinforzare il reparto mediano: si è parlato molto di Joey Veerman, ma l'affare col PSV è tutt'altro che concluso.

In Turchia c'è la volontà di guardarsi attorno per non restare col proverbiale cerino in mano e l'inserimento di Frattesi all'interno della lista dei potenziali rinforzi ne è la prova.