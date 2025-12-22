Frattesi e un futuro tutto da scrivere: l'Inter può cederlo lontano dall'Italia, spunta l'opzione turca del Fenerbahce

Esattamente come dodici mesi fa, il futuro di Davide Frattesi è un tema che torna a farsi 'caldo' con l'avvicinarsi dell'inizio della finestra invernale del calciomercato.
Anche quest'anno si susseguono le voci su un possibile addio del centrocampista all'Inter: il tanto atteso rilancio con Chivu in panchina non è avvenuto e le ipotesi sulla prossima squadra dell'ex Sassuolo si sprecano.
Nelle ultime ore è emersa una possibilità che vedrebbe Frattesi lontano dall'Italia e dalla Serie A: come raccolto da GOAL e confermato da fonti vicine al club turco, sulle tracce del classe 1999 c'è il Fenerbahce.