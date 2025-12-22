Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Frattesi e un futuro tutto da scrivere: l'Inter può cederlo lontano dall'Italia, spunta l'opzione turca del Fenerbahce

Per Frattesi si fa strada la possibilità di una cessione all'estero da parte dell'Inter: il centrocampista è finito nel mirino del Fenerbahce.

Esattamente come dodici mesi fa, il futuro di Davide Frattesi è un tema che torna a farsi 'caldo' con l'avvicinarsi dell'inizio della finestra invernale del calciomercato.

Anche quest'anno si susseguono le voci su un possibile addio del centrocampista all'Inter: il tanto atteso rilancio con Chivu in panchina non è avvenuto e le ipotesi sulla prossima squadra dell'ex Sassuolo si sprecano.

Nelle ultime ore è emersa una possibilità che vedrebbe Frattesi lontano dall'Italia e dalla Serie A: come raccolto da GOAL e confermato da fonti vicine al club turco, sulle tracce del classe 1999 c'è il Fenerbahce.

  • SULLA LISTA DEL FENERBAHCE

    Frattesi è uno dei nomi che farebbero al caso del club di Istanbul per rinforzare il reparto mediano: si è parlato molto di Joey Veerman, ma l'affare col PSV è tutt'altro che concluso.

    In Turchia c'è la volontà di guardarsi attorno per non restare col proverbiale cerino in mano e l'inserimento di Frattesi all'interno della lista dei potenziali rinforzi ne è la prova.

  • JUVENTUS INTERESSATA, MA...

    Di recente Frattesi è stato accostato anche alla Juventus nell'ottica di un ipotetico scambio con Khephren Thuram: scenario sgonfiatosi col passare dei giorni, anche se l'interesse dei bianconeri non è mai scemato, anzi.

    A Spalletti piacerebbe avere in rosa un suo pupillo ai tempi della Nazionale, ma ciò si scontrerebbe con l'esigenza dell'Inter di non rinforzare una rivale: la cessione in Turchia si sposerebbe alla perfezione con la volontà del club meneghino.

  • LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

    Per lasciar partire Frattesi, l'Inter chiede non meno di 30 milioni di euro: cifra che potrebbe ricevere non subito ma nel prossimo futuro.

    I nerazzurri, infatti, sarebbero propensi a dire 'sì' di fronte a una proposta che preveda un prestito con obbligo di riscatto, con la certezza quindi di monetizzare dall'operazione in uscita.

    Peraltro questa è la stessa formula con cui Marotta e Ausilio lo strapparono al Sassuolo nell'estate del 2023, quando Frattesi si aggiunse alla rosa che si sarebbe poi laureata campione d'Italia per la ventesima volta.

