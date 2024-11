I fratelli Esposito per Castellammare di Stabia: donato un nuovo campetto al Rione Cicerone

Francesco Pio, Salvatore e Sebastiano Esposito, stabiesi doc, hanno consentito il restyling della struttura dell'area in cui sono cresciuti.

Un gesto da 10 e lode, perché compiuto per regalare un sorriso a chi mantiene alta la bandiera delle origini.

Protagonisti i fratelli Esposito, itineranti del pallone ma sempre devoti a Castellammare di Stabia: a dimostrarlo, il nuovo campetto del Rione Cicerone donato ai residenti dell'area che li ha visti crescere.

Francesco Pio (a distanza in videochiamata, in quanto in ritiro con l'Italia Under 21), Salvatore e Sebastiano hanno presenziato al taglio del nastro della struttura, rimessa a nuovo a proprie spese, tornando per qualche ora a respirare aria e affetto di casa.