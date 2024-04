Frappart prende 1 in pagella per le polemiche sul'arbitraggio: pioggia di accuse per sessismo

L'Equipe ha deciso di assegnare alla Frappart un voto deciso: 1 in pagella. Pioggia di critiche e risposta: "Un voto raro".

Mentre il Lione festeggia la qualificazione alla finalissima di Coppa di Francia, non si placano le polemiche per l'arbitraggio di Stephanie Frappart. Prima donna a dirigere una partita del Mondiale maschile, è finita nel mirino di tifosi e media per la semifinale di Coppa transalpina tra il Lione e il Valenciennes.

Una prestazione, quella di Frappart, che ha portato il quotidiano l'Equipe ad assegnare un deciso voto: 1.

La pagella della Frappart ha portato diversi utenti a lamentarsi duramente contro l'Equipe, accusata di sessismo in virtù del minimo voto dato all'arbitro del match tra Lione e Valenciennes. Per questo il quotidiano francese ha provato a spiegare il suo voto, cercando di allontanare le accuse di sessismo piovute nel corso delle ultime ore.