Francesco Schirru

"Sono convinto al 100% che sarò in panchina": niente da fare, Frank esonerato dal Tottenham

La sconfitta interna contro il Newcastle ha causato l'esonero del tecnico danese: ora il Tottenham è a soli +5 sulla zona retrocessione.

Il Tottenham ha esonerato Thomas Frank. La sconfitta interna contro il Newcastle è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di preoccupazione, vista la caduta libera degli Spurs ora a pochissimi punti, 5, dalla zona retrocessione. Persa anche l'ultima spiaggia, il tecnico danese arrivato in città la scorsa estate è stato messo da parte, così da provare a risalire la china evitando così una clamorosa discesa nella seconda serie.

Una decisione all'opposto di quanto Frank aveva dichiarato dopo la sconfitta contro il Newcastle di Tonali: "Sono convinto che sarò io a guidare la squadra contro l’Arsenal". La convinzione del tecnico davanti ai microfoni non è però certo bastata a cambiare l'idea della sua società, che ha optato per un cambio in panchina dopo mesi in cui più volte si era parlato di un possibile esonero. 

"Capisco che sia facile puntare il dito contro l’allenatore, ma non è solo una questione mia" aveva continuato Frank nella giornata di martedì. "Qui si vince e si perde tutti insieme: proprietà, dirigenti, giocatori e staff”. La proprietà, però, ha deciso per l'esonero.

  • DISASTRO PREMIER, SUCCESSO CHAMPIONS

    A serio rischio retrocessione in Premier League, almeno per ora, il Tottenham ha giocato all'opposto una grande Champions riuscendo a raggiungere gli ottavi europei evitando persino i playoff.

    Un traguardo, quello della fase ad eliminazione europea, che ha però 'pesato' sul campionato, considerando come il club non abbia saputo reggere il doppio impegno, al quale ovviamente si sono aggiunti anche gli altri tornei britannici.

    A inizio annata il Tottenham era stato sconfitto nella finale di Supercoppa Europea, disputata dopo aver vinto la scorsa edizione dell'Europa League.

