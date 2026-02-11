"Sono convinto al 100% che sarò in panchina": niente da fare, Frank esonerato dal Tottenham

Il Tottenham ha esonerato Thomas Frank. La sconfitta interna contro il Newcastle è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di preoccupazione, vista la caduta libera degli Spurs ora a pochissimi punti, 5, dalla zona retrocessione. Persa anche l'ultima spiaggia, il tecnico danese arrivato in città la scorsa estate è stato messo da parte, così da provare a risalire la china evitando così una clamorosa discesa nella seconda serie.

Una decisione all'opposto di quanto Frank aveva dichiarato dopo la sconfitta contro il Newcastle di Tonali: "Sono convinto che sarò io a guidare la squadra contro l’Arsenal". La convinzione del tecnico davanti ai microfoni non è però certo bastata a cambiare l'idea della sua società, che ha optato per un cambio in panchina dopo mesi in cui più volte si era parlato di un possibile esonero.

"Capisco che sia facile puntare il dito contro l’allenatore, ma non è solo una questione mia" aveva continuato Frank nella giornata di martedì. "Qui si vince e si perde tutti insieme: proprietà, dirigenti, giocatori e staff”. La proprietà, però, ha deciso per l'esonero.