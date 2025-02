Presunto episodio di razzismo in Bari-Reggiana, Dorval insultato da Franco Vazquez? "Gli ha detto ne**o di me**a"

Bari vs Cremonese

La denuncia di Moreno Longo, allenatore dei Galletti: "Siamo stufi di parlare ancora di questo nel 2025". Dorval ha lasciato il campo in lacrime.

Se il risultato finale dice che Bari e Cremonese hanno pareggiato 1-1, con i Galletti che si sono salvati in pieno recupero grazie a un'autorete di Bianchetti, la partita rischia di essere ricordata per altro. Nello specifico, per un altro presunto episodio di razzismo.

I due protagonisti di quanto accaduto sono stati Franco Vazquez, il Mudo, fantasista della Cremonese, e Mehdi Dorval, terzino algerino del Bari. Con quest'ultimo che sarebbe stato apostrofato con un insulto razzista dall'ex giocatore tra le altre di Palermo, Siviglia e Parma.

A rivelare quanto successo in campo è stato Moreno Longo, allenatore del Bari, che nel parlare con la stampa al termine della partita non ha usato mezzi termini.