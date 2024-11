I particolari festeggiamenti della Nazionale francese dopo il successo che vale il primato nel girone di Nations League.

La vittoria della Francia ottenuta contro l'Italia a San Siro con il risultato di 3-1 vale doppio per la squadra allenata da Didier Deschamps.

Oltre a "vendicarsi" della sconfitta subita in casa a settembre, anche in quel caso con il punteggio di 3-1, i vice Campioni del Mondo hanno conquistato il primo posto nel girone di Nations League, che di conseguenza potrà aiutarli nel sorteggio per i quarti di finale con un avversario sulla carta più abbordabile.

Grandi festeggiamenti prima in campo e poi negli spogliatoi da parte dei giocatori francesi, che si sono "regalati" la pizza come premio per il grande match disputato e il risultato raggiunto.