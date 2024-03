Francia oltre ogni limite, la rosa più forte del mondo: in panchina possono rimanere anche Maignan, Camavinga e gli altri big

Contro la Germania l'ennesima dimostrazione di una squadra con una quantità enorme di classe, forza e qualità: titolari top, panchina top.

Trascinata da un Leo Messi oltre il capolavoro, divenuto capo d'opera in Qatar, l'Argentina è riuscita ad avere la meglio anche sulla squadra favorita numero uno. Due anni dopo il Mondiale, nulla è cambiato. La Francia, rappresentativa guidata da Didier Deschamps può contare sulla squadra migliore del pianeta.

Sulla carta nessuno ha una rosa talmente profonda da poter permettersi di non convocare ottimi giocatori. Non c'è dubbio, la Francia si presenterà agli Europei tedeschi con un battaglione titolare e un altro in panchina dalla simile potenza di fuoco.

Sembra quasi un peccato vedere solamente 23 giocatori francesi all'Europeo, considerando l'altissimo numero di calciatori di prima fascia in teoria arruolabili per la spedizione tedesca. Nessuno tra le big continentali può contare su un simile ricambio, per cui - in caso di infortuni o cambi dovuti a turnover e affaticamento - anche in caso di iniziale panchina i big sono pronti ad entrare in campo a gara in corso.