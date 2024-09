Francia-Italia dove vederla: Sky, NOW, Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Francia vs Italia

Dopo il flop agli Europei, la Nazionale di Spalletti scende in campo nella prima giornata della Nations League: tutto sulle formazioni e dove vederla.

L'Italia si prepara a scendere nuovamente in campo, cercando di riscattarsi dopo la deludente esperienza agli Europei in Germania.

L'obiettivo è chiaro: ritornare ai Mondiali, un traguardo che manca dal 2014.

Luciano Spalletti avrà il compito di modellare la squadra nei prossimi due anni: il percorso inizia subito con la Nations League e una sfida impegnativa contro la Francia.

I transalpini potranno contare non solo sul talento di Kylian Mbappé, ma anche un Marcus Thuram, reduce dalla doppietta contro l'Atalanta.

Dopo le numerose critiche ricevute durante e dopo gli Europei, terminati con l'eliminazione per mano della Svizzera, dovranno dimostrare al Parco dei Principi di aver superato le difficoltà e aver voltato pagina.

In questo articolo tutte le informazioni su Francia-Italia: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.