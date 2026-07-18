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Stefano Silvestri

Francia-Inghilterra 4-6, pagelle e tabellino: Saka devastante, Mbappé e Olise illudono, Spence convince l'Inter, Bellingham entra e fa il fenomeno

Coppa del Mondo
Francia vs Inghilterra
Francia
Inghilterra

L'Inghilterra chiude al terzo posto i Mondiali battendo la Francia in una finalina pirotecnica: Tre Leoni avanti 4-0 all'intervallo, poi la reazione dei Bleus, ma nel finale Saka e Bellingham chiudono i conti.

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Una partita da fuochi d'artificio, una prima frazione tutta dell'Inghilterra, una reazione rabbiosa della Francia. E un clamoroso 6-4 a favore dei Tre Leoni che consente alla Nazionale di Tuchel di ottenere il secondo miglior risultato della propria storia ai Mondiali, dopo il trionfo casalingo del 1966.

Il primo tempo è completamente a senso unico, tanto che l'Inghilterra lo chiude avanti addirittura di quattro reti. A trovare il vantaggio dopo un paio di minuti è Rice, che dal limite sorprende Maignan. Poi lo stesso centrocampista dell'Arsenal calcia dalla bandierina il cross che Konsa devia di testa alle spalle del portiere milanista. Quindi è Saka, al termine di una ripartenza in campo aperto di Rashford e di un batti e ribatti, a trovare il tris nonostante l'estremo tentativo sulla linea di Theo Hernandez. E sempre Saka firma il poker col sinistro, pescato da Eze.

Deschamps ribalta una squadra svogliata come un calzino durante l'intervallo (quattro cambi, dentro anche Dembélé) e il risultato si vede tutto: al 53' il risultato è già di 2-4, frutto dei goal di Mbappé e di Barcola (splendidi gli assist filtranti di Olise e dello stesso Mbappé). Al 66' segna di nuovo Mbappé, trovato dal solito Olise dopo un doppio scambio stretto: partita completamente riaperta. Ma nel finale l'Inghilterra torna in quota dopo l'ingresso in campo di Bellingham: Spence si guadagna un rigore e Bellingham lo trasforma per il 3-5. Finita? No, perché Dembélé trova il tempo per il 5-4 al 96'. Ma Bellingham, in contropiede, realizza al 98' la rete che chiude finalmente e definitivamente i conti.

L'Inghilterra si prende così la soddisfazione di chiudere per la prima volta al terzo posto ai Mondiali: aveva perso entrambe le finaline giocate fino a questo momento, la prima nel 1990 e la seconda nel 2018. La Francia, invece, saluta Deschamps nel peggiore dei modi dopo essere stata dominata dalla Spagna in semifinale. E ora attende di iniziare l'era Zidane.


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  • PAGELLE FRANCIA-INGHILTERRA

    Mbappé e Olise sciolgono le briglie dopo un primo tempo da dimenticare, tra goal assist e qualche goal sbagliato. Disastrosi i difensori, Rabiot si perde la marcatura di Konsa sullo 0-2. Barcola entra e segna, Maignan fa quel che può ma non riesce a evitare il quintuplo capitombolo. Theo Hernandez, in netta difficoltà con Saka, dura appena un tempo. Ottimo anche Dembélé dalla panchina.

    Saka è il grande protagonista dell'Inghilterra con la sua tripletta. Rice dominatore del centrocampo, Konsa segna ma si perde Mbappé in occasione di entrambi i goal dell'avversario, Rashford eccellente ma Tuchel lo toglie all'intervallo. Gran partita di Spence, cercato dall'Inter sul mercato: si guadagna pure un rigore. Che impatto dalla panchina di Bellingham, autore pure di un super goal.

    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan 5.5; Gusto 5 (91' Chalobah), Konaté 5 (46' Upamecano 6.5), Lacroix 5, Theo Hernandez 4.5 (46' Digne 6); Zaire-Emery 5.5, Rabiot 5.5; Olise 7, Cherki 5 (46' Dembélé 7), Doué 5 (46' Barcola 7); Mbappé 7.5. Ct. Deschamps

    INGHILTERRA (4-3-3): Henderson 7; Quansah 5 (83' James sv), Konsa 6, Guehi 5, Spence 7; Rogers 5.5, Rice 7.5, Eze 6.5 (79' Anderson sv); Saka 8, Toney 5.5 (79' Bellingham 7.5), Rashford 7.5 (46' Watkins 6.5). Ct. Tuchel

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  • TABELLINO FRANCIA-INGHILTERRA

    FRANCIA-INGHILTERRA 4-6

    Marcatori: 3' Rice (I), 18' Konsa (I), 37' Saka (I), 46' pt Saka (I), 48' Mbappé (F), 53' Barcola (F), 66' Mbappé (F), 87' rig. Saka (I), 96' Dembélé (F), 98' Bellingham (I)

    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto (91' Koundé), Konaté (46' Upamecano), Lacroix, Theo Hernandez (46' Digne); Zaire-Emery, Rabiot; Olise, Cherki (46' Dembélé), Doué (46' Barcola); Mbappé. Ct. Deschamps

    INGHILTERRA (4-3-3): Henderson; Quansah (83' James), Guehi (93' Chalobah), Konsa, Spence; Rogers, Rice, Eze (79' Anderson); Saka, Toney (79' Bellingham), Rashford (46' Watkins). Ct. Tuchel

    Arbitro: Valenzuela (Venezuela)

    Ammoniti: nessuno

    Espulsi: nessuno

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