Francia, i giocatori della Nazionale sembrano usciti dalla Fashion Week: gli outfit fanno il giro dei social

L'arrivo dei giocatori francesi in ritiro è sempre atteso dai fotografi e dagli utenti sul web. L'outfit più commentato? Quello di Koundé.

Non si tratta di una novità, anzi. Ma rispetto al passato i tifosi, e non solo, hanno fatto ancor più caso a come i giocatori della Francia si sono presentati nel ritiro di Clerafontaine, la 'Coverciano' transalpina, l base del centro nazionale calcistico.

Ogni qual volta i giocatori della Francia arrivano in ritiro, in attesa di giocare le partite sotto gli ordini di Deschamps, i fotografi sono pronti a immortalare i vari outfit in sitle Fashion Week parigina.

Da Koundé a Camavinga, da Thuram a Rabiot, anche questa volta i convocati non hanno deluso le aspettative degli amanti della moda.