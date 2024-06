Francia-Canada dove vederla: Rai, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La nazionale di Deschamps in campo per la seconda amichevole prima degli Europei. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Vicecampione del Mondo e desiderosa di tornare a vincere un Europeo a oltre 23 anni di distanza dall'ultima volta, la Francia affronta la seconda amichevole prima di Euro 2024. La nazionale di Deschamps affronta il Canada nel test match che anticipa l'inizio della rassegna continentale in programma il 13 giugno in Germania. Bleus vittoriosi contro Lussemburgo per 3-0 grazie alle reti di Kolo Muani, Clauss e Mbappé nell'amichevole di metà settimana. Canadesi, invece, ko per 4-0 contro l'Olanda: una sconfitta che, comunque, lancia segnali importanti sul livello degli olandesi per gli Europei. In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.