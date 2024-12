'Forza Edoardo, siamo tutti con te': messaggio sul maxischermo del Via del mare in Lecce-Juventus

La squadra di casa ha voluto inviare un messaggio per il ragazzo che ha avuto un mancamento nel corso di Fiorentina-Inter.

Non è facile parlare di calcio in una serata in cui abbiamo assistito al malore di Edoardo Bove in Fiorentina-Inter: nel match tra Lecce e Juventus, in programma appena un paio d'ore dopo il terribile episodio di Firenze, è apparso un messaggio di vicinanza nei confronti del ragazzo classe 2002 dei Viola.

Match complicato anche dal punto di vista emotivo, dunque, con diversi giocatori che conoscono personamente l'ex Roma e che attendono con ansia notizie in merito alle sue condizioni.