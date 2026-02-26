Goal.com
Live
Scott McTominay NapoliGetty Images
Lelio Donato

Probabili formazioni Verona-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Sarr, Mosquera, Orban, McTominay, Politano e Alisson Santos

Il Napoli vuole ripartire dopo la sconfitta contro l'Atalanta, situazione di classifica quasi disperata per il Verona: le ultime sulle formazioni di Sammarco e Conte, chi gioca titolare l'anticipo del 'Bentegodi'.

Obbligo vittoria nell'anticipo del 'Bentegodi' dove sabato sera si affrontano Verona e Napoli.

La formazione di casa si gioca la poche speranze di evitare la retrocessione considerato l'ultimissimo posto in classifica insieme al Pisa, a -9 dalla zona salvezza.

Anche i campioni d'Italia, ormai lontanissimi dalla capolista Inter, devono vincere per difendere almeno il piazzamento Champions insidiato dalle inseguitrici dopo i recenti risultati.

Ma chi gioca titolare Verona-Napoli? Le ultime sulle formazioni di Sammarco e Conte.

  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Tantissime assenze per Sammarco che non avrà neppure Orban. L'attaccante deve scontare l'ultimo turno di squalifica: al suo posto uno tra Sarr e Mosquera. Squalificato anche Al-Musrati, mentre Serdar si è rotto il crociato.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa-Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco


  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Conte spera di recuperare Scott McTominay ma la presenza dello scozzese è ancora in dubbio. Anguissa spera nella convocazione. Probabile la conferma di Alisson Santos con Politano esterno a tutta fascia.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte


  • INDISPONIBILI VERONA

    SQUALIFICATI

    • Al-Musrati
    • Orban
    INFORTUNATI
    • Belghali
    • Bernede
    • Gagliardini
    • Lirola
    • Lovric
    • Serdar
    • Valentini

  • INDISPONIBILI NAPOLI

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • De Bruyne
    • Di Lorenzo
    • McTominay
    • Neres
    • Rrahmani 
0