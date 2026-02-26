Probabili formazioni Verona-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Sarr, Mosquera, Orban, McTominay, Politano e Alisson Santos

Tantissime assenze per Sammarco che non avrà neppure Orban. L'attaccante deve scontare l'ultimo turno di squalifica: al suo posto uno tra Sarr e Mosquera. Squalificato anche Al-Musrati, mentre Serdar si è rotto il crociato.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa-Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco