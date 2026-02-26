Probabili formazioni Verona-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Sarr, Mosquera, Orban, McTominay, Politano e Alisson Santos

Obbligo vittoria nell'anticipo del 'Bentegodi' dove sabato sera si affrontano Verona e Napoli.
La formazione di casa si gioca la poche speranze di evitare la retrocessione considerato l'ultimissimo posto in classifica insieme al Pisa, a -9 dalla zona salvezza.
Anche i campioni d'Italia, ormai lontanissimi dalla capolista Inter, devono vincere per difendere almeno il piazzamento Champions insidiato dalle inseguitrici dopo i recenti risultati.
Ma chi gioca titolare Verona-Napoli? Le ultime sulle formazioni di Sammarco e Conte.